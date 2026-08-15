Río Negro acuerda con Nación y postergan la devolución del adelanto financiero

El gobernador Weretilneck y el ministro Sánchez firmantes del acuerdo original con el gobierno nacional. Foto: M. Ochoa.

Las condiciones finales todavía no están cerradas, pero Río Negro consiguió más plazo de Nación para la restitución del adelanto financiero por $120.000 millones.

En principio, la devolución comenzaba en la segunda quincena de agosto, pero, conjuntamente con otras provincias, el Gobierno provincial logró una modificación del plan de cancelación, que aún se negocia con el equipo del ministro Luis Caputo.

Casualmente, Hacienda provincial respondió un pedido de informes requerido por la Legislatura en referencia a la operación realizada por Río Negro con la administración de Javier Milei.

En esa contestación, el ministro Gabriel Sánchez ratificó la existencia de un acuerdo para el pago del préstamo nacional en cuatro cuotas mensuales y consecutivas de $30.000 millones cada una, a partir de agosto. Los intereses, fijados a una tasa del 15%, se establecieron para diciembre.

La estrechez financiera de la Provincia durante este mes se acentúa porque la cartera de Hacienda atesora recursos para el inicio de septiembre, cuando venza una nueva cuota del bono Castello por más de US$41 millones, equivalentes a unos $62.000 millones.

Los giros a la Provincia

En abril, el Gobierno de Alberto Weretilneck obtuvo un adelanto de $120.000 millones, en el marco del Decreto presidencial 219/2026, que habilitó a doce provincias a requerir asistencia de Nación para cubrir desequilibrios transitorios.

El monto autorizado —que representaba aproximadamente una masa salarial mensual neta para los estatales rionegrinos— fue girado a Río Negro en tres meses. A fines de abril y de mayo se enviaron $45.000 millones en cada oportunidad y, el 29 de junio, se completó la asignación con una transferencia de $30.000 millones.

La norma nacional estableció originalmente que estos adelantos debían ser reintegrados a Nación dentro del ejercicio fiscal en curso, mediante retenciones automáticas sobre las transferencias de coparticipación.

Frente a los pedidos planteados por las provincias, Nación aceptó modificar el esquema de pagos y aplazar parte de la cancelación para 2027.

Las partes aseguran que las nuevas condiciones se acordarán durante la próxima semana. En principio, los funcionarios nacionales pretenden que parte del reintegro se cumpla todavía este año, posiblemente por un tercio del monto. El resto quedaría para devolver el año venidero.

Esa concesión nacional ya significa reducir la presión sobre las cuentas provinciales y postergar parte de la obligación.

En ocasión del acuerdo, la Provincia destacó que la asistencia nacional constituía una herramienta de financiamiento de menor costo que el auxilio bancario mediante el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO).

El decreto presidencial estableció que los gobernadores, previo a cualquier giro, deberán “autorizar al Gobierno Nacional” a ejecutar las “deducciones de manera directa sobre sus cuentas de coparticipación”.

Río Negro integra el grupo de doce provincias incluidas en la norma para acceder a este financiamiento. Las otras son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Salta, Misiones, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Respuesta gubernamental a consultas legislativas

Hacienda remitió su respuesta a la Legislatura a fines de julio y no hay referencia a los cambios en las condiciones, que aún se negocian.

El informe legislativo fue firmado por los peronistas José Luis Berros, Daniel Belloso, Luis Ivancich, Alejandra Mas, Leandro García, Luciano Delgado Sempé, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Ayelén Sposito.

En la respuesta, el ministro Sánchez detalla el acuerdo original y explica que “la evaluación técnica relativa a la capacidad de repago fue efectuada por Hacienda de Nación, en función de la información remitida en forma periódica por la Provincia”.

No hay contestación a la consulta legislativa por qué se solicitan estos fondos frente a la “rentabilidad del sector petrolero”, la “renta energética“ y los “ingresos por regalías”.

La nota gubernamental sí aclara que no hay “demoras ni retrasos en la percepción de los recursos por regalías hidrocarburíferas”, y que “la ejecución del gasto público se encuadra dentro de los parámetros y previsiones programadas”.