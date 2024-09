El emotivo mensaje de despedida de Paulo Dybala a De Rossi por su salida de la Roma

El arranque de la temporada de la Serie A se llevó puesto a Daniele De Rossi, que dejó de ser el entrenador de la Roma este miércoles. La dirigencia despidió al histórico mediocampista tras solo 4 encuentros en esta campaña en los que la Loba no pudo sumar de a tres.

Con apenas 3 igualdades y 1 derrota en esta temporada, el exvolante de Boca Juniors se despidió del equipo de sus amores completando así su primera experiencia como entrenador en la máxima categoría.

A horas de conocerse la noticia, Paulo Dybala, con quién formó una gran amistad, además de una gran sociedad de entrenador y jugador, le dedicó unas emotivas palabras a través de su cuenta de X.

“Míster, no fueron muchos meses, pero fueron suficientes para transmitirnos muchas cosas a nivel deportivo y humano. El fútbol muchas veces es injusto… Gracias por todo y te deseo lo mejor para tu futuro“, compartió la Joya en su posteo.

Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Il calcio è spesso ingiusto…grazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro. pic.twitter.com/WZidh2GFaG