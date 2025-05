Calendario Anses: cuándo se activa el pago de las Pensiones No Contributivas en mayo 2025

La Anses difundió el calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondiente a mayo 2025. Como ocurre mes a mes, el depósito de los haberes respetará la terminación de DNI de los beneficiarios.

Las jubilaciones y pensiones que paga el organismo previsional recibirán, en el quinto mes del año, un aumento del 3,73% por la fórmula de movilidad vigente. En paralelo, quienes cobran haberes mínimos recibirán un bono de hasta 70 mil pesos.

Con las Pensiones No Contributivas, el Estado Nacional busca acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. Actualmente, son cuatro las ayuda que se mantienen vigente y son: Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos, Pensión No Contributiva por Vejez y Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de Anses en mayo 2025

Si se tiene en cuenta el aumento confirmado por el Gobierno Nacional y el bono de hasta 70 mil pesos, es posible estimar los montos que recibirán las jubilaciones y pensiones de Anses en mayo 2025:

Jubilación mínima: $296.481,75 + bono de $70.000= $366.481,75

+ bono de $70.000= $366.481,75 Jubilación máxima: $1.995.041,46

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $237.185,40 +bono de $70.000= $307.185,40

+bono de $70.000= $307.185,40 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $207.537,22 + bono de $70.000= $277.537,22

Calendario Anses: cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en mayo 2025

La Anses difundió el calendario pagos para las Pensiones No Contributivas para mayo 2025. El depósito de los haberes comenzará el viernes 9 con aquellos beneficiarios cuyo DNI terminan en 0 y 1. El cronograma para el quinto mes del año es el siguiente: