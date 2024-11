El enojo del DT de Perú con la policía argentina: «No me pueden prohibir andar por la calle»

Jorge Fossati, entrenador uruguayo de la selección de Perú, se enfrentó con la policía argentina durante la concentración en Buenos Aires previa al partido de este martes por las Eliminatorias Sudamericanas contra Argentina.

El motivo fue la prohibición de que los jugadores saludaran a los hinchas que habían organizado un banderazo en las afueras del hotel donde se hospeda el equipo.

“¿Cómo no vamos a poder ir a saludar a nuestra gente? Es ilógico, no puede ser. No me pueden prohibir andar por la vereda. ¿Cuál es el problema de ir a saludar a la gente?”, reclamó el técnico charrúa, visiblemente molesto ante la negativa de los encargados de seguridad.

¡SE PUSO PICANTE! Jorge Fossati, técnico de la Selección peruana, tuvo entredicho con la Policía argentina que no permitió acercarse a los jugadores para saludar a los hinchas que estaban cerca del hotel de concentración.



📹 @Luccinaz pic.twitter.com/XKrR30XZZR — Ovacion.pe (@ovacionweb) November 19, 2024

La reunión de hinchas peruanos frente al Sofitel de Recoleta buscaba expresar apoyo al equipo, un gesto habitual cuando juegan fuera del país. Sin embargo, las estrictas medidas de seguridad impidieron que los futbolistas saludaran con los aficionados, algo que generó frustración tanto en el plantel como en Fossati.