Chiara Mancuso en LAM: «El juicio con Maradona salió a favor de mi papá»

Chiara Mancuso, una de las figuras más polémicas de la última edición de Gran Hermano, visitó LAM y abrió su corazón al hablar sobre el juicio que enfrentó a su padre con Diego Maradona, además de compartir detalles de su experiencia en el reality y su postura en el mundo del espectáculo.

Qué dijo Chiara Mancuso sobre el juicio de su padre con Diego Maradona

Chiara se refirió al conflicto legal que involucró a su padre Alejandro Mancuso y al ídolo del fútbol: “El juicio salió a favor de mi papá, que no ganó plata, pero los peritos confirmaron que no falsificó su firma. Lo dejo ahí porque tengo mucho respeto por Dalma y Gianinna”. La joven explicó que su padre evitó hacer ruido mediático por su amistad con Maradona: “Le daba miedo que yo esté en los medios porque esto lo afectó emocionalmente, Diego era su gran amigo”. Además, aclaró que no conoce a las hijas de Maradona, pero sí a Verónica Ojeda.

CHIARA MANCUSO, LA ÚLTIMA ELIMINADA DE GRAN HERMANO



Cómo se sintió Chiara Mancuso en su paso por Gran Hermano

Consultada por Ángel de Brito sobre qué le falló en el reality, Chiara admitió: “El enojo que me generaba Tato, quizá mis modos que no estaban buenos. Eso me sacó ahí adentro. Estoy bastante contenta con lo que hice, con lo que di”. Entre los peores momentos, destacó las peleas con Tato y Luz, mientras que los mejores fueron autoproclamarse “La Cobra” y elegir a Renato en lugar de Nano.

El YateGate y su círculo de amigos

Sobre el escándalo conocido como YateGate, Chiara defendió a sus amigos: “Son mis amigos, con los que todavía no hablé. La pasamos bomba, nadie le pagó a nadie. Tengo muchos amigos en el ambiente del fútbol por mi papá y sé que nadie pagó nada. Aparte, son hermosos, se le regalan todas las mujeres”. La joven dejó en claro que no hubo ninguna transacción económica en el evento.

Team Wanda y su ingreso a Gran Hermano

Chiara no dudó al elegir bando en la eterna disputa mediática: “Soy team Wanda a full, porque es auténtica y es sagitariana”. Además, se reveló que su ingreso al reality fue inesperado. Según contó Santiago del Moro, Chiara era suplente y fue convocada dos días antes para reemplazar a Elsa Soares Martins, conocida como Zuri, una modelo angoleña de 25 años que abandonó por un ataque de pánico. Zuri, enfermera titulada y becada para estudiar medicina en Argentina, era una de las favoritas, pero no pudo con la presión del encierro.