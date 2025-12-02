El Fortaleza de Martín Palermo busca salvarse del descenso ante Corinthians: formaciones, hora y TV
Fortaleza lleva ocho partidos sin perder con Palermo y se juega la permanencia: está 18° y necesita sumar ante Corinthians, este miércoles desde las 19.
Martín Palermo debutó como entrenador de Fortaleza el 13 de septiembre ante Vitória. El equipo del norte brasileño venía de ocho partidos consecutivos sin ganar (seis derrotas y dos empates), pero con la llegada del Titán recuperó el rumbo y ganó 2-0.
Desde entonces dirigió 15 partidos, en los que acumula siete triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Hoy atraviesa una racha de ocho encuentros sin perder, aunque el equipo continúa en zona de descenso. Dentro de esta racha ganó sus últimos tres partidos: 3-2 en la visita a Bahia, 1-0 frente a Red Bull Bragantino y 1-0 ante Atlético Mineiro.
En el Brasileirão descienden cuatro equipos, del 17° al 20°. Fortaleza se ubica 18° con 40 puntos. Por encima aparece Internacional de Porto Alegre, que cambió de entrenador tras despedir a Ramón Díaz y suma 41 unidades. Santos, el club de Neymar, está al límite: ocupa el puesto 16, también con 41 puntos. Otro que corre riesgo es Vitória, ubicado 15° con 42.
El conjunto dirigido por Palermo recibirá este miércoles, desde las 19:00, a Corinthians en la Arena Castelão, por la fecha 37, la anteúltima del torneo, y está obligado a sumar.
Fortaleza cuenta con varios futbolistas con pasado en el fútbol argentino. Entre ellos, Palermo logró potenciar a Adam Bareiro, que registra seis goles y una asistencia en los últimos nueve partidos. Otros jugadores con experiencia en el país son Gastón Ávila, Emanuel Brítez, Eros Mancuso, Tomás Pochettino, José Herrera, Juan Martín Lucero y Emanuel Martínez.
Así están los rivales directos en la lucha por la permanencia: Inter vs. San Pablo, Santos vs. Juventude y Vitória vs. Red Bull Bragantino.
Formaciones, hora y TV
Fortaleza: Brenno; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino; José Herrera, Adam Barreiro y Breno Lopes. DT: Martín Palermo.
Corinthians: Hugo Souza, Andre Ramalho, Joao Pedro, Gustavo Henrique, Fabricio Angileri; André Carrillo, André Luiz, Breno Bidon; Rodrigo Garro; Gui Negao y Dieguinho. DT: Dorival Júnior.
Hora: 19:00
Estadio: Arena Castelão
TV: No hay transmisión en Argentina.
