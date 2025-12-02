El Fortaleza de Martín Palermo busca salvarse del descenso ante Corinthians: formaciones, hora y TV

Martín Palermo debutó como entrenador de Fortaleza el 13 de septiembre ante Vitória. El equipo del norte brasileño venía de ocho partidos consecutivos sin ganar (seis derrotas y dos empates), pero con la llegada del Titán recuperó el rumbo y ganó 2-0.

Desde entonces dirigió 15 partidos, en los que acumula siete triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Hoy atraviesa una racha de ocho encuentros sin perder, aunque el equipo continúa en zona de descenso. Dentro de esta racha ganó sus últimos tres partidos: 3-2 en la visita a Bahia, 1-0 frente a Red Bull Bragantino y 1-0 ante Atlético Mineiro.

En el Brasileirão descienden cuatro equipos, del 17° al 20°. Fortaleza se ubica 18° con 40 puntos. Por encima aparece Internacional de Porto Alegre, que cambió de entrenador tras despedir a Ramón Díaz y suma 41 unidades. Santos, el club de Neymar, está al límite: ocupa el puesto 16, también con 41 puntos. Otro que corre riesgo es Vitória, ubicado 15° con 42.

El conjunto dirigido por Palermo recibirá este miércoles, desde las 19:00, a Corinthians en la Arena Castelão, por la fecha 37, la anteúltima del torneo, y está obligado a sumar.

Fortaleza cuenta con varios futbolistas con pasado en el fútbol argentino. Entre ellos, Palermo logró potenciar a Adam Bareiro, que registra seis goles y una asistencia en los últimos nueve partidos. Otros jugadores con experiencia en el país son Gastón Ávila, Emanuel Brítez, Eros Mancuso, Tomás Pochettino, José Herrera, Juan Martín Lucero y Emanuel Martínez.

Así están los rivales directos en la lucha por la permanencia: Inter vs. San Pablo, Santos vs. Juventude y Vitória vs. Red Bull Bragantino.

Formaciones, hora y TV

Fortaleza: Brenno; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino; José Herrera, Adam Barreiro y Breno Lopes. DT: Martín Palermo.

Corinthians: Hugo Souza, Andre Ramalho, Joao Pedro, Gustavo Henrique, Fabricio Angileri; André Carrillo, André Luiz, Breno Bidon; Rodrigo Garro; Gui Negao y Dieguinho. DT: Dorival Júnior.

Hora: 19:00

Estadio: Arena Castelão

TV: No hay transmisión en Argentina.