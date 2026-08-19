El fuerte descargo de Chiqui Tapia contra las teorías conspirativas sobre la Selección: «Campaña miserable»

Se cumple un final de la dolorosa derrota ante España por 1 a 0 en tiempo agregado.

A un mes de la final de la Copa del Mundo y la derrota Argentina ante España por 1 a 0, Claudio Tapia, presidente de AFA, posteó una dura carta en redes sociales y apuntó contra aquellos que dudaron del honor del seleccionado albiceleste en aquel decisivo partido.

Chiqui, envuelto en polémica tras el Mundial por su conflicto judicial en los Estados Unidos, calificó como una «campaña miserable» las acusaciones que recibió el plantel después de ese partido y pidió indirectamente que aquellos que instauraron las teorías conspirativas se retracten de ello.

«Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado«, comenzó diciendo.

En su descargo, Tapia apuntó contra los comunicadores que dudaron del honor argentino durante las semanas posteriores. “Lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”, escribió.

Además, remarcó: “Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”, sostuvo.

Para Tapia, el paso del tiempo no debe dejar atrás esa suerte de campaña mediática: “No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada. De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve”.

El final del comunicado fue dirigido directamente a los actores de aquella final, tanto jugadores, como cuerpo técnico y demás integrantes del staff argentino. «Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, aseguró.