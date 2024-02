El Huevo Acuña se lesionó y está en duda para el choque ante Real Madrid

Sevilla confirmó hoy la lesión del defensor argentino campeón del mundo Marcos Acuña, quien quedó en duda para el partido del próximo domingo ante Real Madrid, por la 26ta. fecha de la liga española.

Acuña padece «una lesión miofascial en el recto anterior del muslo izquierdo«, según informó Sevilla a través de un parte médico, pero sin precisión sobre los plazos de recuperación para el futbolista argentino.

Cómo fue la lesión del Huevo Acuña en Sevilla

El ex Ferro y Racing se lesionó el sábado pasado en el empate sin goles frente a Valencia, en Mestalla, por la fecha 25 de La Liga de España.

El defensor del seleccionado argentino regresó a la actividad el pasado 25 de enero, ante Atlético Madrid, por la Copa del Rey, luego de un largo período de recuperación por otra lesión, con 8 minutos en cancha en su ingreso por el español Adrià Pedrosa.

Desde entonces, el Huevo disputó cuatro partidos: 1-1 vs. Osasuna (58 minutos); 2-1 vs. Rayo Vallecano (53 m); 1-0 vs. Atlético Madrid (90 m) y 0-0 vs. Valencia (45m).