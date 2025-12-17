El mercado se mueve: Boca acelera por Hinestroza, River va por Prestianni y Racing apunta a Miljevic

River será el primero en comenzar con la pretemporada, que se pondrá en marcha este sábado 20 de diciembre en River Camp y que en enero se trasladará a San Martín de los Andes.

Por esta razón, es prácticamente imposible que cuente con un refuerzo para el primer día de entrenamientos. Sin embargo, el club se encuentra en negociaciones por dos jugadores. El primero es Fausto Vera, quien es el que más cerca está de llegar. El volante central no será tenido en cuenta en Atlético Mineiro y, si el Millonario mejora su oferta, es muy probable que se convierta en el primer refuerzo.

En la zona ofensiva, y ante la compleja situación de Claudio Echeverri en Europa, Marcelo Gallardo desea el arribo de Gianluca Prestianni. El ex Vélez no atraviesa un buen momento en Benfica, ya que solo fue titular en dos de los 16 partidos que disputó, y el club portugués no ve con malos ojos su salida.

River habría ofrecido una cesión con cargo de 800 mil dólares y una opción de compra de cuatro millones de dólares por el 50% de la ficha. El conjunto luso prefiere una venta definitiva, pero el joven de 19 años presiona para volver al país, por lo que, si el equipo de Núñez aumenta la cifra, el traspaso podría concretarse.

Boca y Racing, aún sin entrenador pero con la mira en refuerzos

El Xeneize, que todavía no confirmó la continuidad de Claudio Úbeda en el cargo, volvió a la carga por Marino Hinestroza, un jugador que ya había buscado a mediados de este año por pedido de Miguel Ángel Russo. El colombiano de 23 años, que se desempeña como wing derecho en Atlético Nacional de Medellín, no llegó en aquel momento porque el club cafetero solicitó más de ocho millones de dólares.

En ese entonces, Atlético Nacional se encontraba disputando la Copa Libertadores, lo que endureció las negociaciones. Este miércoles jugará su último partido de la temporada y Boca pretende contar con el futbolista para el inicio de la pretemporada, previsto para el 2 de enero.

Según informó Germán García Grova, periodista de TyC Sports, la dirigencia boquense ofertó una cifra cercana a los seis millones de dólares y el pase está próximo a cerrarse, por lo que podría transformarse en el primer refuerzo.

Por otro lado, la comisión directiva de Racing le ofreció a Gustavo Costas la renovación de su contrato por tres años. Si bien el entrenador aún no aceptó formalmente, continuará en su cargo, aunque resta definir si firmará por ese período o por uno menor.

Mientras tanto, Diego Milito ya comenzó a moverse en busca de refuerzos. El primer apuntado es el enganche Matko Miljevic, actual jugador de Huracán, quien también es seguido desde el fútbol brasileño. La Academia le ofreció al Globo 4,5 millones de dólares por su ficha, y el volante de 24 años manifestó su intención de jugar en el equipo de Costas.