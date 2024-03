El ministro de Turismo de Neuquén defendió el apoyo provincial al Mundial de Motocross

Las dudas sobre la realización del Mundial de Motocross en la Villa La Angostura marcaron las semanas previas al evento y la confirmación no terminó de calmar las aguas.

En los últimos días David Eli, organizador local del MXGP en Argentina, apuntó contra el gobierno neuquino por la falta de apoyo.

«El gobierno provincial nos dejó solos, ni siquiera contestaron los mensajes. Sabemos que nos va a ir mal desde lo económico, pero hacemos el evento porque la gente lo disfruta mucho», señaló.

En ese sentido, el ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet, respondió a los dichos y, aunque no entró en polémicas, sí defendió los aportes provinciales al evento.

«No quiero entrar en polémicas con Eli ni con nadie, estuvimos reunidos con él y la Federación Internacional de Motocross. Toda la logística la aporta la provincia, con la policía, el servicio de salud, la electricidad. Hemos traído más de 160 policías y más de 40 motos, también ambulancias», destacó, en diálogo con Río Negro.

«La provincia también consiguió sponsoreo para que no se sienta el costo en el presupuesto general. Hemos cumplido con lo que dijimos que íbamos a aportar. Nosotros hicimos las gestiones ante Nación pidiendo el mismo apoyo que años anteriores y no tuvimos respuesta. Ante un cambio en la situación del país reaccionamos rápidamente. O lo hacíamos de otra forma o no se hacía. Deseo que esto se siga repitiendo y haciendo en la provincia», agregó.

El funcionario también destacó el movimiento turístico que genera la actividad en Villa La Angostura. «Se prevé una ocupación plena, ayer ya se estimaba el 80%. Este evento siempre llena la ciudad», aseguró.

«Estamos en pleno evento aunque la carrera sea el domingo y la clasificación mañana. Está todo preparado en el circuito, con un armado impecable. Tuvimos la suerte de que lloviera anoche lo que mejora el estado de la pista», concluyó Fernández Capiet.