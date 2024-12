El motivo por el que Alexis Mac Allister no festeja Navidad como el resto de los jugadores de la Selección

Alexis Mac Allister no festejó Navidad como los otros integrantes de la Selección Argentina por un motivo peculiar que lo diferencia del resto de sus compañeros y nada tiene que ver con la religión ni con sus creencias.

El campeón del mundo, quien se quedó en Inglaterra para las fiestas, celebró su 26° cumpleaños el 24 de diciembre. Es decir, el volante nació en un día más que especial y por eso cada año tiene un doble festejo.

Pieza fundamental de Liverpool, único líder de la Premier League y con una buena racha en la Champions League, Mac Allister disfrutó estos pocos días de descanso en el Reino Unido y compartió fotos en sus redes sociales junto a su novia, su perro, su familia y sus múltiples tortas de cumple.

Si bien con el seleccionado de Lionel Scaloni recién volverá a tener competencia en marzo de 2025, con la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial 2026, en el fútbol inglés no hay freno y el mediocampista jugará ante Leicester este jueves 26 en el «Boxing Day».

Liverpool, líder de la Premier League, se medirá este jueves a las 17 contra Leicester por la fecha 18.