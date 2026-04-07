El pedido de Boca a sus hinchas a horas del debut en la Copa Libertadores

Boca hizo un llamado de atención a sus hinchas para evitar sanciones en Chile.

A pocas horas de su esperado regreso a la Copa Libertadores, Boca lanzó un mensaje contundente dirigido a sus hinchas que viajen a Chile para el debut ante Universidad Católica. El club pidió expresamente evitar cualquier tipo de cántico o expresión ofensiva contra el rival y la hinchada local.

Desde la dirigencia remarcaron que el respeto hacia el rival y su público será fundamental en este primer partido del certamen continental. “Solicitamos evitar cánticos o expresiones ofensivas hacia el rival o el público local. Cualquier manifestación racista o xenófoba será sancionada severamente y puede derivar en sanciones deportivas y económicas por parte de la Conmebol”, advirtieron a través de sus redes sociales.

El mensaje llega en un contexto de máxima atención por parte de la Conmebol, que en los últimos años endureció las penas ante episodios de discriminación en los estadios.

Las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta la quita de puntos o la suspensión de partidos, algo que preocupa a todos los clubes participantes.

El posteo de Boca antes del partido en Chile

(X@BocaJrsOficial).

El respeto hacia el rival y su hinchada será fundamental en nuestro regreso a la Copa CONMEBOL Libertadores.

En nuestra visita a @Cruzados, solicitamos evitar cánticos o expresiones ofensivas hacia el rival o el público local. Cualquier manifestación racista o xenófoba será sancionada severamente y puede derivar en sanciones deportivas y económicas por parte de Conmebol.