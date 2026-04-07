River visita a Blooming en el debut de la Copa Sudamericana: formaciones, hora y TV

Este miércoles, River viajará a Bolivia para comenzar su participación en la Copa Sudamericana. El Millonario, que integra el grupo H, enfrentará a Blooming por la 1° fecha del torneo continental.

Desde la llegada de Eduardo Coudet al banco riverplatense, el equipo de Núñez lleva una racha de cuatro victorias consecutivas en el Apertura. Para este duelo, el DT no podrá contar con Maxi Salas ni Marcos Acuña, que acumulan una sanción de dos y un partido, respectivamente. Tampoco estará Gonzalo Montiel, que todavía no recibió el alta médica por su desgarro.

River viene de golear a Belgrano en el Monumental.

Las dudas aparecen de mitad de cancha para adelante. Ian Subiabre no jugaría desde el arranque, tras haberse retirado por un golpe en el gemelo en el partido frente a Belgrano. Lo exigirán en el último entrenamiento. Si no está en condiciones, Juanfer Quintero o Kendry Páez luchan por ocupar su lugar.

Además, Joaquín Freitas tiene chances de ser parte del once inicial. El delantero de 19 años podría ingresar en lugar de Sebastián Driussi. La lista de concentrados saldrá en la tarde de este jueves. Las novedades serían el regreso de Germán Pezzella y el juvenil Tobías Ramírez podría tener su primera citación en el Millonario.

Blooming quiere dar el batacazo

Blooming tratará de dar la sorpresa ante su gente. El equipo dirigido por Mauricio Soria clasificó a la Sudamericana luego de finalizar en la quinta posición de la liga boliviana en la temporada pasada.

Además, viene de golear 5-0 a Guabirá, en el inicio del campeonato nacional. Será el primer enfrentamiento entre el Millonario y el Celeste. En el otro partido del grupo, Carabobo (Venezuela) recibirá este jueves a Bragantino (Brasil).

Formaciones, hora y TV

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Anibal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero o Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Hora: 21:30.

TV: DSports.

Árbitro: Andrés Jose Rojas Noguera (Colombia).