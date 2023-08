El presidente de la Federación de Fútbol de España se disculpó por besar a una jugadora: «Algo normal»

Luego de la polémica suscitada por el beso del presidente de la Federación Española de Fútbol a la futbolista Jenni Hermoso durante los festejos del seleccionado en el Mundial de Fútbol Femenino, Luis Rubiales salió a pedir disculpas. El hecho generó rechazo en las redes sociales.

“Seguramente me he equivocado. Lo tengo que reconocer”, dijo, y aseguró: “En un momento de máxima efusividad -sin ninguna mala intención- ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea y sin mala fe de ninguna de las dos partes”.

“Lo veíamos como algo normal, pero fuera se ha generado un revuelo porque desde luego que si hay gente que por esto se ha sentido dañada tengo que disculparme, no queda otra”, apuntó Rubiales en un video difundido hoy por medios locales.

“Y además aprender esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, sobre todo en una ceremonia, pues tiene que tener más cuidado”, agregó.

El presidente de la Federación de Fútbol de España «besó» a una jugadora y se desató la polémica: qué dijo la jugadora

Este domingo, tras la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol Femenino, Rubiales besó a la número 10 del equipo. La jugadora no tardó en expresar su disconformidad con el gesto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y dijo: “No me gustó”.

Un incómodo momento que, posteriormente en el vestuario, la jugadora detalló a través de un vivo en Instagram. “Eh, pero no me ha gustado”, señaló la futbolista a sus compañeras, cuando la consultaron por el beso que le dio Luis Rubiales momentos antes. Y agregó: “Pero, ¿y qué hago yo? Mírame a mí”.

Tras la viralización del gesto de Rubiales, los usuarios de las redes sociales compartieron su crítica hacia la actitud del presidente de la RFEF.

Posteriormente, Jenni Hermoso habló sobre lo sucedido y pidió que no se le diera “más vueltas”. “Fue un gesto mutuo, totalmente espontáneo, por la alegría inmensa que da ganar un Mundial”, expresó la jugadora en unas declaraciones a la Agencia EFE.

Y agregó: “El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras fue de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, ganamos un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”.