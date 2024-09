El Tata Martino reveló cuándo podría volver a jugar Messi en Inter Miami

Lionel Messi no volvió a la acción luego de la lesión que sufrió ante Colombia en la final de la Copa América. Mientras tanto, su equipo, el Inter Miami, continúa a paso firme en la liga, esperando el retorno de la Pulga al campo de juego, que parece estar cada vez más cerca de concretarse.

Fue su entrenador, Gerardo Martino, el encargado de dar la buena noticia acerca del estado en el que se encuentra el capitán argentino. “Hemos charlado, y hemos llegado a la conclusión de que era mejor esta segunda opción y de alguna manera ver si lo podemos tener ya disponible para el partido con Philadelphia”, señaló.

Messi volvió a entrenar con el grupo esta semana pero hasta el momento no ha recibido el alta médica. Con el Inter Miami ya matemáticamente clasificado para los playoffs, con ocho jornadas de anterioridad, el Tata no tiene necesidad de forzar al futbolista. Las Garzas lideran la zona con 59 unidades en 27 partidos jugados.

Cuándo podría volver a jugar Messi tras su lesión

Luego de las palabras de Martino y el triunfo contra Chicago Fire, todo parece indicar que el regreso de Leo Messi se dará el 14 de septiembre, cuando Inter Miami reciba a Philadelphia.

La Pulga se perdió 19 de los 34 encuentros de esta temporada por las lesiones y los compromisos con la Selección Argentina. De esas quince ausencias, siete corresponden a los últimos siete partidos del elenco de Miami.

La lesión en los ligamentos del tobillo derecho en la final de la Copa América impidió que vuelva a vestir la camiseta del equipo de la MLS.