Eliminatorias rumbo a Mundial: Argentina cayó ante Canadá y quedó en tercero en su grupo

CAB. El combinado albiceleste dominó el primer tiempo, pero no aguantó la intensidad de los canadienses en el complemento.

La Selección Argentina de Básquetbol de Mayores no pudo anoche en su visita a Canadá y cayó por 97 a 92 en el cierre de la cuarta ventana clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar 2027, resultado que lo dejó en el tercer puesto de su grupo.

El equipo que dirige Pablo Prigioni, que tuvo como figura a Nicolás Laprovíttola, quedó con 13 puntos, producto de 6 victorias y 2 caídas, y todavía en zona de clasificación a pesar del traspié en Quebec ante los canadienses, que siguen invictos y líderes del Grupo F.

Luego de un comienzo complicado, con los locales marcando el ritmo del juego, Argentina reaccionó a partir de la intensidad y ataques más profundos, que permitió construir un parcial de 13-0 y tomar el control del marcador. Laprovíttola lideró el equipo con 12 puntos y 100% de efectividad en libres, dobles y triples, para cerrar un primer cuarto con ventaja de 29-22.

¡CAYÓ ARGENTINA!



El conjunto de Pablo Prigioni perdió 97-91 ante Canadá, que sigue invicta en esta fase de clasificación a la Copa del Mundo 2027 en Qatar.



El próximo rival será Bahamas en noviembre.



¡ESTO SIGUE!



¡VAMOS ARGENTINA! pic.twitter.com/GBS1ycRsFg — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 1, 2026

En el segundo período, Argentina prolongó el buen momento y estiró las diferencias a 17 puntos (40-23). Sin embargo, Canadá volvió al partido y recortó la distancia hasta quedar a cinco (53-48), haciendo de la propuesta física y la agresividad su principal fortaleza.

Eso elevó la exigencia del juego y llevó a un notorio desgaste en el combinado nacional, que dejó de tener fluidez en ofensiva y en cada posesión. Así, Canadá entró al último período con una ventaja de 73-66, aunque la Selección se sostuvo expectante y cerca en el marcador hasta el final.

📝 La Selección Argentina cayó ante Canadá en el cierre de la Cuarta Ventana



Fue derrota en condición de visitante por 97 a 92 en Quebec.



📊 Nico Laprovíttola tuvo una actuación excepcional con 31 puntos y 8 triples.https://t.co/hjoxePizUO pic.twitter.com/EnV4j4kCD0 September 1, 2026

La gran figura fue Nicolás Laprovíttola, quien terminó la noche con 31 puntos y 8/12 en triples (66%). A su producción ofensiva también le sumó 7 en tiros libres y 4 asistencias, en una actuación determinante.

Con este resultado, Argentina sumó su segunda derrota en las Eliminatorias y quedó tercera del grupo con 13 puntos. Canadá sigue perfecto con 16 unidades y Uruguay aparece con 14 tras su triunfo sobre Puerto Rico. Tres plazas directas por grupo clasifican a Qatar 2027.

El calendario de la Albiceleste comprenderá ventanas de partidos en noviembre: el 26 ante Bahamas y el 29 frente a Canadá, ambos en Mar del Plata; mientras que en febrero de 2027 terminará la fase con visitas a Puerto Rico y a Bahamas.