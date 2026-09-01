Weretilneck fijará un límite a las retenciones de los sueldos estatales y Hacienda evalúa ciertos mecanismos

Las retenciones en los salarios públicos actualmente no tienen límites. Foto: Archivo.

El Gobierno de Río Negro avanza en la aplicación de un límite para los descuentos en los salarios de los estatales por deudas contraídas con mutuales, gremios y otras entidades crediticias. El tope en estudio se ubicaría entre el 30% y el 33% de los haberes.

La iniciativa forma parte de las medidas que el gobernador Alberto Weretilneck evalúa frente al creciente endeudamiento de las familias.

En una reciente entrevista con el diario RIO NEGRO, el mandatario reconoció su “preocupación” por ese contexto y anticipó que su administración prepara “una serie de medidas, fundamentalmente para los estatales”.

Las dificultades

No profundizó en el tema, pero se conoció que Weretilneck instruyó al ministerio de Hacienda para estudiar un mecanismo de tope de las retenciones salariales. El ministro Gabriel Sánchez trabaja en la problemática y, al mismo tiempo, analiza el impacto que una restricción de este tipo tendría sobre el sistema de financiamiento de los estatales.

La efectiva aplicación de un techo sería una novedad absoluta. A fines de 2018, Weretilneck había establecido mediante el decreto 1485 un tope del 50%. Esa restricción, sin embargo, nunca llegó a implementarse y, directamente, en octubre de 2020 fue derogada, con el argumento de que existían dificultades para su instrumentación.

El mayor problema aparece en los agentes que actualmente destinan un alto porcentaje al pago de deudas. Para esos casos, una reducción de las retenciones podría significar una mejora en los ingresos disponibles, pero también generará una interrupción de nuevos financiamientos.

Impacto 40% De las liquidaciones registran retenciones créditos previamente otorgados al agente público.

El inconveniente también impactaría sobre las entidades que otorgan esos créditos, porque una limitación a las transferencias de la Provincia reduciría el recupero de las cuotas.

La situación crítica para 2.000 trabajadores

Un informe de Hacienda identifica una situación particularmente crítica en unos 2.000 empleados estatales, cuyos descuentos llevan sus ingresos por debajo de los $400.000.

En el conjunto de los trabajadores públicos, alrededor del 40% de las liquidaciones registra algún tipo de retención. EL impacto alcanzaría aproximadamente al 70% en los porteros y al 50% en los policías.

El año pasado, además, un trabajo oficial presentado ante la Legislatura ya había consignado que el 35% de los haberes estatales tenía descuentos mediante códigos correspondientes a 14 organizaciones acreedoras.

El sector policial afronta el mayor nivel de retenciones en los salarios por sus deudas. Foto: F. Salto/Archivo

En sus declaraciones, Weretilneck aclaró que no se trataría de una intervención directa sobre las deudas. “No va a ser como han hecho otras provincias, de hacerse cargo de la deuda. No lo podemos hacer”, explicó.

El gobernador vinculó el endeudamiento con la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios. Ponderó la actualización del Estado provincial frente a otros distritos, pero entendió que “no alcanza. Tampoco puedo dar más”, admitió.

En la última sesión legislativa, el titular de la bancada oficial, Facundo López, admitió que la Provincia debe «poner tope a los códigos de descuento con un porcentaje. No debe ser más allá del 33%, que es lo que está reconocido por la Justicia», adelantó.

El legislador Delgado Sempé y sus proyectos

Simultáneamente, en la Legislatura hay proyectos peronistas -sin tratamiento- por la temática, elevados por los legisladores Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) y Leandro García (PJ-NE).

Ayer, frente a las declaraciones de Weretilneck, Delgado Sempé recordó sus proyectos paralizados. “Falta la decisión política de tratarlos”, afirmó.

Coincidió que “la situación de miles de familias es muy difícil. Pero Río Negro también tiene herramientas para actuar y dar respuestas concretas”. En sus iniciativas, el legislador propuso la creación del Programa de Desendeudamiento y Protección de Ingresos de las Familias, junto con un Fondo Fiduciario y un Registro Provincial de beneficiarios.

En un segundo proyecto, Delgado preveía que los descuentos por descuentos y embargos no superen el 20% de la remuneración neta percibida.

“El salario es alimento y no puede ser confiscado. No podemos permitir que un trabajador cobre su sueldo y, después de los descuentos, prácticamente no tenga recursos para sostener a su familia”, expresó el legislador.



