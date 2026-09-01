Necrológicas de hoy, martes 1 de septiembre de 2026

GARRIDO, ROBERTO ISAAC

(1945-2025) Ha pasado un año desde tu partida, aún sentimos profundamente tu ausencia. Te recordamos con mucho cariño, por tu amistad, tus berrinches y tantos momentos compartidos que guardaremos siempre en nuestros corazones. Tu recuerdo sigue presente cada día. Con todo nuestro amor. Tu familia invita a amigos a compartir una misa en su memoria el día 01 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas en la Catedral de General Roca.