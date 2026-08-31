Pronóstico de heladas en Río Negro y Neuquén para la noche del lunes 31 de agosto y madrugada del martes 1 de septiembre de 2026

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) renovó el servicio de prevención de heladas para esta temporada frutícola y hortícola destinada a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén. Este pronóstico estará disponible, en principio, hasta el 31 de octubre de 2026. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad productiva de la región.

La información diaria consistirá en el Pronóstico que habitualmente es elaborado antes de las 9:30, más la actualización de la noche, aproximadamente a la hora 21. Esta última es la que publicará diario Río Negro en el sitio Rural.

La AIC informó, además, que en caso de que el pronóstico matutino de cada jornada indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podría extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro

Continúa el ingreso de aire húmedo con vientos débiles a moderados y aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Inestable hacia el amanecer con probables lloviznas débiles y aisladas. Sobre la costa se potencia el ingreso de aire frío con mínimas cercanas a cero grados centígrados.

Alto Valle Norte: Añelo, El Chañar, Vista Alegre, Dique Ballester

Cielo : Aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Inestable hacia el amanecer.

: Aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Inestable hacia el amanecer. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles del sudoeste con grande períodos de calma.

: débiles del sudoeste con grande períodos de calma. BAJA probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Alto Valle Oeste: Senillosa, Plottier

Cielo : Aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Inestable hacia el amanecer.

: Aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Inestable hacia el amanecer. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles del sudoeste con grande períodos de calma.

: débiles del sudoeste con grande períodos de calma. BAJA probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Alto Valle Centro: de Confluencia a Valle Azul

Cielo : Aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Inestable hacia el amanecer.

: Aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Inestable hacia el amanecer. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : del sudoeste con grande períodos de calma.

: del sudoeste con grande períodos de calma. BAJA probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Valle Medio: Chimpay, Choele Choel, Colonia Josefa

Cielo : Aumento de la nubosidad sobre la madrugada.

: Aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Presión : Inestable hacia el amanecer con lloviznas. Presión en leve ascenso.

: Inestable hacia el amanecer con lloviznas. Presión en leve ascenso. Vientos : débiles del noroeste con grande períodos de calma.

: débiles del noroeste con grande períodos de calma. BAJA probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Valle de Viedma y Noreste: Río Colorado, General Conesa, Guardia Mitre

Cielo : Aumento de la nubosidad sobre la madrugada.

: Aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Presión : Inestable hacia el amanecer con lloviznas. Presión en leve ascenso.

: Inestable hacia el amanecer con lloviznas. Presión en leve ascenso. Vientos : débiles del noroeste con grande períodos de calma.

: débiles del noroeste con grande períodos de calma. BAJA probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC

Costa Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande

Cielo : Nublado con períodos de baja nubosidad.

: Nublado con períodos de baja nubosidad. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles y fríos del sur.

: débiles y fríos del sur. BAJA probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.

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