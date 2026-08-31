Pronóstico de heladas en Río Negro y Neuquén para la noche del lunes 31 de agosto y madrugada del martes 1 de septiembre de 2026
El pronóstico para productores de Neuquén y Río Negro que difundió la AIC anticipa baja probabilidad de heladas durante la noche del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre. Conocé acá los detalles.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) renovó el servicio de prevención de heladas para esta temporada frutícola y hortícola destinada a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén. Este pronóstico estará disponible, en principio, hasta el 31 de octubre de 2026. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad productiva de la región.
La información diaria consistirá en el Pronóstico que habitualmente es elaborado antes de las 9:30, más la actualización de la noche, aproximadamente a la hora 21. Esta última es la que publicará diario Río Negro en el sitio Rural.
La AIC informó, además, que en caso de que el pronóstico matutino de cada jornada indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podría extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.
Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro
Continúa el ingreso de aire húmedo con vientos débiles a moderados y aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Inestable hacia el amanecer con probables lloviznas débiles y aisladas. Sobre la costa se potencia el ingreso de aire frío con mínimas cercanas a cero grados centígrados.
Alto Valle Norte: Añelo, El Chañar, Vista Alegre, Dique Ballester
- Cielo: Aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Inestable hacia el amanecer.
- Presión: en leve ascenso.
- Vientos: débiles del sudoeste con grande períodos de calma.
- BAJA probabilidad de heladas.
- Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC
Alto Valle Oeste: Senillosa, Plottier
- Cielo: Aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Inestable hacia el amanecer.
- Presión: en leve ascenso.
- Vientos: débiles del sudoeste con grande períodos de calma.
- BAJA probabilidad de heladas.
- Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC
Alto Valle Centro: de Confluencia a Valle Azul
- Cielo: Aumento de la nubosidad sobre la madrugada. Inestable hacia el amanecer.
- Presión: en leve ascenso.
- Vientos: del sudoeste con grande períodos de calma.
- BAJA probabilidad de heladas.
- Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC
Valle Medio: Chimpay, Choele Choel, Colonia Josefa
- Cielo: Aumento de la nubosidad sobre la madrugada.
- Presión: Inestable hacia el amanecer con lloviznas. Presión en leve ascenso.
- Vientos: débiles del noroeste con grande períodos de calma.
- BAJA probabilidad de heladas
- Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC
Valle de Viedma y Noreste: Río Colorado, General Conesa, Guardia Mitre
- Cielo: Aumento de la nubosidad sobre la madrugada.
- Presión: Inestable hacia el amanecer con lloviznas. Presión en leve ascenso.
- Vientos: débiles del noroeste con grande períodos de calma.
- BAJA probabilidad de heladas.
- Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC
Costa Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande
- Cielo: Nublado con períodos de baja nubosidad.
- Presión: en leve ascenso.
- Vientos: débiles y fríos del sur.
- BAJA probabilidad de heladas.
- Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC
*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.
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