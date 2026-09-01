Obras en General Roca: qué está en marcha y cuáles son los proyectos para 2027

Durante este año, Roca sumó nuevas obras y puso en marcha otras que buscan mejorar la conectividad, los espacios públicos y la infraestructura de distintos sectores de la ciudad. El plan incluye desde pavimento y servicios básicos hasta nuevos espacios deportivos y recreativos.

Entre las obras ya concretadas se encuentran el nuevo Centro Integrador Municipal en barrio Alfonsina Storni, la extensión del Paseo del Canal Grande, un nuevo paseo urbano en la zona Norte y una plaza en barrio La Ribera. También se ejecutaron 22 cuadras de pavimento en barrio Quintu Panal y el Plan de Repavimentación 2025/2026, con una inversión de $1.500 millones destinada a mejorar las calles más deterioradas.

Actualmente continúan el plan de bacheo y mantenimiento de calles, el recambio de luminarias LED y el Plan de Conectividad Vial, con intervenciones en arterias estratégicas para conectar distintos barrios y mejorar la circulación.

En ese marco, comenzó la pavimentación de calle Güemes y el movimiento de suelo en Damas Patricias, mientras están previstas obras sobre 25 de Mayo, Evita, Rosario de Santa Fe y Gelonch, algunas con bicisendas y nuevos espacios de estacionamiento.

Infraestructura deportiva

Cerramiento y climatización del 2° Natatorio Municipal, otro logro.

Las obras alcanzan además a la infraestructura deportiva. Está en construcción la primera Pista de Cross BMX de la provincia, mientras que ya fue adjudicada la construcción de un nuevo Polideportivo Municipal en América y Jorge Newery.

En el predio del Poli Fabricio Vaccari se incorporarán dos nuevas canchas de fútbol sintético.

También continúa la remodelación del Paseo del Canalito y se proyecta un nuevo puente sobre calle Cipolletti. En materia de servicios, están previstas extensiones de la red de gas en Chacramonte y María Auxiliadora y trabajos para regularizar el suministro eléctrico domiciliario en Quinta 25, Fiske Menuco Noroeste, Fuerte Argentino y Cuatro Galpones.

Paseos y espacios públicos

La intervención de los espacios públicos continuará siendo otro de los frentes de obra. Actualmente avanza la remodelación del Paseo del Canalito entre Maipú y San Juan, con recambio de columnas y artefactos de iluminación, nuevo equipamiento y modernización de la plaza.

También está prevista la construcción de una Plaza de Dinosaurios en el Área Natural Protegida Paso Córdoba y la extensión del Paseo del Canal Grande entre San Juan y Rosario de Santa Fe, margen sur.

El deporte suma

Uno de los ejes del plan de obras está puesto en ampliar la infraestructura deportiva de Roca. Además del cerramiento y climatización del segundo Natatorio Municipal en el Centro Deportivo Municipal Zona Norte, allí se incorporarán dos nuevas canchas de césped sintético.

A esto se suma la construcción de la primera Pista de Cross BMX de la provincia, con dimensiones, saltos y medidas de seguridad correspondientes a una pista olímpica. También fue adjudicado un nuevo Polideportivo Municipal en América y Jorge Newery, que se sumará a los otros tres existentes en la ciudad.

El plan de obras combina pavimento, conectividad vial, servicios, infraestructura deportiva y recuperación de espacios públicos.

Obras para 2027

Entre los trabajos previstos para 2027 se encuentran:

Asfalto y cordón cuneta en Zona Norte.

Ampliación y cordón cuneta en Mendoza entre Tres Arroyos y Bolivia.

Pavimentación del Plan de Conectores Viales.

Cordón cuneta en barrio Chacramonte.

Cordón cuneta en Los Álamos entre Portugal y Jujuy.

Repavimentación de calles en distintos sectores.

Parques, paseos y plazas

Paseo del Canal Grande entre Jujuy y Vintter, margen Norte , con veredas, bicisenda, iluminación, parquización, equipamiento urbano y juegos infantiles.

, con veredas, bicisenda, iluminación, parquización, equipamiento urbano y juegos infantiles. Plaza Cauquén , junto al CIM de barrio Nuevo, con veredas, iluminación, forestación, equipamiento urbano y multijuegos.

, junto al CIM de barrio Nuevo, con veredas, iluminación, forestación, equipamiento urbano y multijuegos. Remodelación del Paseo del Canalito entre Italia y Mendoza.

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