Cipolletti no tuvo efectividad y perdió un partido clave por el Federal A ante Liniers

En una Visera de Cemento sin público, Cipolletti sufrió una dura derrota ante a Liniers por 2 a 1 y complicó su futuro en el Federal A. El Albinegro no tuvo una buena actuación ante un rival directo en la lucha por no descender, que lo superó en la tabla de posiciones.

Se jugó sin público por la sanción que recibió el club luego de los incidentes contra Independiente de Chivilcoy, contra el que completará los 54 minutos restantes el próximo miércoles en lo que será un choque fundamental.

El duelo con los bahienses era un mano a mano por la salvación. Cipo (33 unidades) le llevaba dos puntos de ventaja pero ahora fue superado por el Chivo de Bahía Blanca (34), al que le quedan seis puntos en juego.

El partido

De entrada el Albinegro intentó imponer condiciones en el partido con las trepadas por derecha de Boris Magnago. El lateral fue de lo más peligroso para el local en los primeros minutos y con sus centros complicó a la defensa bahiense.

Así fue que llegó la primera opción para Cipo. A los ocho minutos, Magnago envío la pelota al área para Enzo Romero que, de cabeza, tuvo la chance de abrir el marcador pero la pelota paso cerca del arco rival.

Con el correr del encuentro, los dirigidos por Medero se metieron atrás producto del buen manejo de la pelota de Liniers y sufrieron la primera caída de su arco a los 27′. Julián Taverna envío un centro desde la derecha, Berra no pudo despejar y Franco Pedraza apareció por el segundo palo para poner el 1-0 para la visita.

Medero lo mira desde la platea, mientras Bruno Gorer está en el banco. (Foto: Facundo Rumene)

El Albinegro sintió el golpe e intentó responder de inmediato, pero Romero se lo volvió a perder. Magnago volvió a enviar un centro, desvió Lara y Enzo pifió en el área chica.

Cerca del final del primer tiempo Cipo despertó. Primero Ávila cortó en campo rival y pasó al ataque. Cedió para Romero y este a Magnago, pero Enzo volvió a rematar mordido y después se lo perdió Tabares.

En la jugada siguiente, el Albinegro llegó al empate. Diego Bielkiewicz conectó de cabeza un córner de Pettineroli y la clavó en el ángulo para estampar el 1-1.

Luis Medero, que no esta en el banco por la expulsión ante Argentino de Monte Maíz, puso un esquema de respuesta, con 5 defensores naturales y dos volantes centrales que funcionó a medias en la primera etapa. Tuvo más situaciones que el rival, se cubrió bien atrás pero pagó caro un error. Ya que tanto el que tiró el centro como el que cabeceó en el gol, estaba solos a la hora de ejecutar.

En el segundo tiempo el duelo se hizo muy parejo y disputado en el mediocampo. Ambos entrenadores buscaron alternativas en el banco de suplentes y Liniers acertó con su cambio de inmediato.

Franco Franzino, que había ingresado a los 18 minutos, fue el encargado de poner el 2 a 1 para la visita. El delantero recibió un pase filtrado ante la defensa adelantada y definió perfecto ante la salida de Molini.

Tras la conquista de la visita, Cipolletti fue en busca del empate con más ganas que fútbol y sobre los 41 tuvo la más clara de la segunda etapa para estampar la igualdad. Magnago volvió a trepar por derecha, Bielkiewicz asistió a Tabares que quedó mano a mano pero la pelota pegó en la base del palo izquierdo.

Un minuto después se lo perdió Chacana. El delantero recibió un pase de Pettinerolli y su remate de zurda se fue por arriba del travesaño.

El Albinegro no le encontró la vuelta al partido y sufrió una dura derrota que lo complica en la lucha por no perder la categoría. Ahora está obligado a sumar en los próximos partidos para no caer en zona de descenso.

Síntesis del partido: Cipolletti vs. Liniers

Cipolletti: Luciano Molini; Boris Magnago, Elvis Hernández, Manolo Berra, Brian Berlo, Alejo Tabares; Fernando Pettineroli, Denis Lara, Ezequiel Ávila; Enzo Romero y Diego Bielkiewicz. DT: Luis Medero.

Liniers (BB): Lucas Partal; Julián Taverna, Mauro Martínez, Sebastián Leguiza, Manuel Cutrín; Jonathan Lastra, Valentín Otondo, Franco Lefiñir, Enrique Narvay; Lautaro Cerato y Franco Pedraza. DT: Marcelo Fuentes.

Goles: PT 27 F. Pedraza (L), 44 D. Bielkiewicz (C). ST 21 F. Franzino (L)

Cambios: ST 13 L. Chacana por Lara (C), 18 F. Franzino por Lastra (L), 35 M. Sarraute por Lefiñir (L), 38 M. Mc Coubrey por Cerato (L).

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela (Río Tercero).

Cancha: La Visera de Cemento.