Eriksen volvió a jugar para Dinamarca tras el paro cardíaco y metió un gol a los dos minutos

Nueve meses después de sufrir un paro cardíaco en la Eurocopa de 2021, el danés Christian Erisken volvió a jugar este sábado con su selección y anotó un gol dos minutos después de haber ingresado.

Eriksen emocionó al mundo del fútbol al anotar en el amistoso contra Países Bajos, que se jugó en Amsterdam. El mediocampista provocó un momento inolvidable a los 47 minutos de juego en el Estadio de Ajax al convertir un golazo.

El ahora volante de Brentford tuvo una recuperación casi milagrosa luego del fatídico 12 de junio de 2021, momento en el que el propio jugador confesó haber estado «muerto por algunos minutos», pero que ahora lo tiene otra vez jugando al más alto nivel.

Eriksen, de 30 años, fue convocado por el entrenador Kasper Hjulmand para los amistosos ante Países Bajos y Serbia por la fecha FIFA. Ante la Naranja Mecánica arrancó el partido como suplente, pero saltó a la cancha apenas inició el complemento.

CHRISTIAN ERIKSEN SCORES TWO MINUTES INTO HIS RETURN TO INTERNATIONAL FOOTBALL!!! pic.twitter.com/BztWOVLGqM