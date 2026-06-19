¡Está el primer clasificado del Mundial 2026! México venció a Corea del Sur y pasó a los 16avos de final

Fiesta mexicana en Guadalajara. El Tri tiene un perfecto 6-6 y ya está en la siguiente ronda. (AP)

México se hizo fuerte en casa, venció 1-0 Corea del Sur en el Estadio Guadalajara y se transformó en el primer clasificado para los 16avos de final del Mundial 2026. El Tri tiene andar ideal en el certamen, con 6-6 en el grupo A y ya puede pensar en la siguiente instancia de la máxima competencia

En los primeros minutos no pasó casi nada, más allá del aliento constante de los hinchas mexicanos, que acompañaban con el clásico “ole, ole…” a cada secuencia de pases del equipo local en campo propio, aunque con poco sentido. El duelo se mantuvo sin goles, con mucha lucha en la mitad de la cancha y pocas conexiones en ataque.

Recién cerca de los 20 llegó una buena maniobra del equipo de Javier Aguirre. Roberto Alvarado desbordó y metió un centro al corazón del área, donde Julián Quiñones ganó de cabeza, pero su intento fue bien controlado por Kim Seung-Gyu.

El planteo del conjunto coreano fue buscar constantemente el espacio a espaldas de la defensa rival, aprovechando una última línea adelantada. Sin embargo, la falta de precisión y las reiteradas posiciones adelantadas (tres en la primera media hora) le quitaron continuidad a ese recurso.

El partido entró en un tramo más trabado. El equipo asiático logró mayor control de la pelota y empezó a inquietar más, especialmente por el sector izquierdo. Allí, Seol Young-Woo tuvo una chance clara, pero su remate de zurda salió muy desviado.

México aprovechó un error y golpeó en el momento justo

En el inicio del segundo tiempo, el Tri salió mejor plantado y rápidamente generó la primera llegada clara. Jesús Gallardo apareció por izquierda con decisión y se metió en el área, pero su remate se fue apenas desviado por el primer palo.

La insistencia tuvo premio a los 5, aunque con algo de fortuna. El arquero surcoreano salió lejos y en mala forma, chocó con un compañero y dejó el arco libre para que Luis Romo empujara la pelota y marcara el 1-0, un tanto clave para encaminar la clasificación.

Romo sacó máximo provecho del error rival y anotó el único tanto del partido. (AP)

Tras el gol, el conjunto asiático tuvo una situación clara en los pies de Son Heung-Min, que no llegó a definir con precisión antes de que la defensa mexicana cerrara la jugada. Los Tigres de Asia reaccionaron con presión alta y empujaron a México contra su campo, obligando al equipo de Aguirre a cometer algunos errores en la salida. El entrenador mexicano movió el banco y encontró soluciones porque emparejó el juego.

En los últimos minutos, el conjunto asiático tuvo otra clarísima para empatar. Cho Gue-Sung ganó de cabeza dentro del área y obligó a la respuesta de Rangel. Luego en el rebote, el propio atacante no logró definir por la presión de la defensa local, y la jugada terminó con el arquero mexicano quedándose con la pelota en medio del caos. Es así que en el final el local sufrió un poco con varios centros, pero soportó y se quedó con el triunfo.