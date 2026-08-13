Los libertarios Fullone y Tortoriello avalaron el traspaso de rutas, pero el senador criticó el discurso del gobierno de Río Negro

El senador Enzo Fullone y el diputado Aníbal Tortoriello, que conforman el bloque de legisladores oficialistas en el Congreso nacional, se mostraron de acuerdo con la decisión de transferir las rutas nacionales a la órbita del gobierno de Río Negro, pero en el caso del senador libertario cuestionó el «relato» de los funcionarios provinciales sobre la dura negociación que se está llevando adelante.

La negociación entre el gobierno de Río Negro y la Nación llevan varios meses y las partes no han podido ponerse de acuerdo, aunque según supo este medio hubo acercamientos en los últimos días.

Qué dijo Aníbal Tortoriello sobre el traspaso de la Ruta 22

Consultados por Diario RÍO NEGRO el diputado Tortoriello, exintendente de Cipolletti que semanas atrás se afilió a La Libertad Avanza y que es precandidato a gobernador de Río Negro, señaló que el traspaso de las rutas a la provincia «es una buena oportunidad para que los rionegrinos podamos ocuparnos de procurar su mejoramiento, reparación, mantenimiento y continuidad de obras inconclusas durante largos años».

Por otra parte, el diputado libertario dijo, consultado sobre la subejecución de fondos del fondo SisVial que reconoció el propio vocero presidencial, Alejandro Ravier el martes, «que el gobierno nacional a destinado en parte a su destino original, mantenimiento e inversión en redes viales, y otra parte a sostener el superávit fiscal, tan imperioso en lo que significa salir de décadas de inestabilidad, inflación, deuda, etc. Entre otras nefastas consecuencias, (el déficit) también generó un abandono de toda la red vial nacional. Entiendo que la decisión de este gobierno es una cuestión de prioridades».

Tortoriello aseguró que ha estado permanente en contacto «con distintos funcionarios planteando la crítica situación de nuestras rutas».

Qué dijo Enzo Fullone sobre el traspaso de la Ruta 22

Por su parte, el senador Fullone también estuvo de acuerdo con el traspaso de las Rutas 22 y 151 a la provincia, pero afirmó que quien traba la negociación con Nación es el gobierno provincial. «Piden condiciones para el traspaso que no se han dado en otros casos», aseguró el libertario.

En este sentido dijo que la negociación se empantanó después de que los funcionarios de Río Negro solicitaron la transferencia por 30, mientras que los traspasos que se han hecho hasta ahora fueron a 20 años. También mencionó como un obstáculo que la provincia que los controles de pesos en las rutas las haga la provincia cuando por ley las debe hacer el gobierno nacional. Señaló que este pedido estaba por fuera de la legalidad y que el fin que perseguía Río Negro era «recaudatorio».

Fullone aseguró que lo importante es que la situación se resuelva rápido y dijo que este sentido va el proyecto de ley que está impulsando en el Congreso nacional para agilizar el cierre de contratos que tiene el Gobierno nacional en determinadas obras, como en el caso de las Rutas 151 y 22.

Cabe recordar que este aspecto ha sido mencionado por el gobierno de Río Negro como una de las causas de que la negociación con Nación se haya trabado, ya que desde la gestión provincial plantean la necesidad de que los tramos de las rutas se entreguen liberados, para comenzar a trabajar apenas se produzca el traspaso a la órbita provincial.

Sobre la subejecución de fondos dijo que no conocía los números y que prefería no hablar sobre el tema hasta no «hilar más fino» sobre esta información.