Fracturación eléctrica en Vaca Muerta: en qué consiste el sistema Zeus que desplegarán Halliburton e YPF

Cada vez falta menos para que Halliburton lleve su tecnología Zeus al desarrollo de Vaca Muerta. La empresa de servicios estadounidense había sellado un acuerdo con YPF en abril, para incorporar fractura eléctrica y automatización digital, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y reducir emisiones. ¿En qué consiste?

El convenio establece que Halliburton utilizará su servicio de fracturación eléctrica de la marca Zeus, tratándose de su primer despliegue internacional. Hasta el momento, esta tecnología solo está disponible en Estados Unidos.

Según la firma, la unidad de bombeo eléctrico de fracturación Zeus es la primera de la industria con la capacidad para mantener una operación sostenida 5.000 caballos de fuerza hidráulica (HHP).

Además, al ser accionada eléctricamente, no depende de motores diésel, transmisiones ni sistemas hidráulicos. De esta manera, la tecnología permite a los operadores bombear tasas más altas, utilizando la mitad del equipo necesario, lo que reduce costos e inversiones. Un set eléctrico suele requerir entre 20 y 30 MW de potencia eléctrica.

A diferencia de otras bombas que ofrecen una potencia de un nivel similar, que solo pueden funcionar a una fracción de la capacidad a velocidades más bajas, una bomba Zeus «ofrece la potencia que dice ofrecer», destaca la firma en su sitio web.

Unidad eléctrica de bombeo de la marca Zeus. Foto: Halliburton.

La flexibilidad y compatibilidad que ofrece la plataforma entre múltiples fuentes, incluidos motores alternativos, microredes y energía de red. Cada una de estas soluciones de potencia permite reducir las emisiones en comparación con las operaciones diésel y de doble combustible.

Además, el acuerdo con YPF incluye el servicio Octiv Auto Frac, plataforma digital que ofrece una ejecución consistente in situ durante el bombeo.

Para Halliburton, este enfoque integrado busca establecer un nuevo referente para la fracturación no convencional a nivel internacional. Combina electrificación, automatización y flujos de trabajo digitales avanzados para mejorar la eficiencia, la consistencia y los esfuerzos de reducción de la intensidad de emisiones.

El avance tiene lugar en un momento de crecimiento sostenido de Vaca Muerta, donde las tareas de completación son determinantes para sostener la productividad de los pozos. En ese contexto, la incorporación de nuevas tecnologías se vuelve un factor fundamental para acompañar la expansión de la producción.