Jornada Comex 2026: los referentes del comercio exterior se reúnen hoy en Neuquén

La irrupción del potencial exportador de la Norpatagonia en la escena nacional y global, es uno de los motores del desarrollo económico que viene en los próximos años para la Argentina. Ese será el foco de la Jornada Comex Norpatagonia 2026 que se lleva a cabo este jueves en la ciudad de Neuquén.

El evento que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo, a orillas del río Limay, dará inicio a las 8 Hs. y se extenderá hasta las 17 Hs. A lo largo del día, distintos actores del comercio exterior en las provincias de Neuquén y Río Negro pondrán a disposición su expertise, darán a conocer las herramientas disponibles en la zona, y dejarán a la vista el potencial de la infraestructura con que la región ya cuenta para su inserción al mundo.

La apertura estará a cargo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien abordará la visión estratégica de la provincia en el marco del ímpetu exportador que atraviesan los hidrocarburos no convencionales y la formación Vaca Muerta.

A continuación el especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo ofrecerá un panorama geopolítico del comercio exterior, abordará los desafíos para el intercambio comercial en un escenario global complejo, y las oportunidades que se presentan para la Argentina en su proceso de apertura.

Dato US$ 6.300 Los millones que exportó Neuquén en 2025, un crecimiento cercano al 30% interanual y la concentración del 50% de las ventas externas de toda la Patagonia.

«Hay un cambio que está produciéndose a través de la geopolítica y allí la Argentina tiene una oportunidad porque muchos proveedores de energía o de minerales que eran seguros, en el futuro no lo serán«, afirmó Elizondo en diálogo con RÍO NEGRO previo a la jornada.

Mas tarde será el turno de Fernando Montero, CEO Zona Franca Zapala y Cristian Oscar López, gerente general de Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A. para exponer sobre la coyuntura regional en el comercio exterior, y de Michael Spoerer Price, Gerente general DP World Lirquén para disertar sobre el potencial del corredor bi-oceánico Argentina-Chile a través de la región del Bio Bio.

«Buscamos visualizar y mostrarle al país y al mundo, la infraestructura que tienen Neuquén y Río Negro para el comercio exterior». Natalia Muguerza, vice presidenta de Adineu

Por último Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), abordará el potencial de la Argentina y en particular de la Norpatagonia para ampliar la base exportadora, diversificar la oferta y fortalecer la competitividad, generando la base del desarrollo económico futuro para el país.

“No es necesario ser una empresa grande para incursionar en el comercio exterior”, afirmó en diálogo con RÍO NEGRO Natalia Muguerza, vice presidenta de la Asociación de Industriales del Neuquén (Adineu), organizadora de la Jornada. «La idea es poder visualizar la infraestructura que tienen Neuquén y Río Negro para el comercio exterior. Mostrarnos regionalmente», agregó Muguerza respecto a la Jornada Comex Norpatagonia 2026.

Cómo registrarse a la Jornada Comex Norpatagonia 2026

Los cupos presenciales son limitados y el evento cuenta con entrada paga (con importantes beneficios para socios de las instituciones convocantes). Las preinscripciones digitales se gestionan de manera directa completando el formulario en la web oficial de ADINEU: https://adineu.org/jornada-comexnp/.