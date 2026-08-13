El Sindicato Petrolero Jerárquico celebra 26 años de historia y crecimiento en la Patagonia

El 12 de agosto de 2000 se dieron los primeros pasos para conformar la organización gremial. Foto: archivo.

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa conmemora este 12 de agosto el Día del Trabajador Petrolero Jerárquico, una fecha que coincide con el aniversario de la fundación de la organización gremial. En este marco, el sindicato repasó los principales hitos de sus 26 años de trayectoria y puso en valor el crecimiento alcanzado desde sus primeros pasos.

A través de un video difundido en sus redes sociales, se recordó que el 12 de agosto de 2000 se dieron los primeros pasos para conformar la organización gremial, dando inicio a un «largo camino que, con esfuerzo, trabajo y una profunda convicción, hemos construido entre todos».

«Con la obtención de nuestra personería gremial, alcanzamos el reconocimiento del Ministerio de Trabajo, que fortaleció a nuestro sindicato y abrió una nueva etapa de crecimiento», se añadió en referencia al reconocimiento legal obtenido el 1 de agosto de 2005.

«Nuestro compromiso se ve reflejado en el día a día, defendiendo los derechos de cada trabajador petrolero jerárquico», afirmó el sindicato conducido por el secretario general, Manuel Arévalo.

Una organización en crecimiento

El mensaje difundido por la organización también repasó parte del crecimiento institucional alcanzado durante estos 26 años. En particular, se destacó la construcción de sedes y centros recreativos en distintas localidades que forman parte de su ámbito de representación, como parte de una infraestructura destinada a acompañar a los trabajadores y sus familias.

Según explicó el gremio, estos espacios fueron «diseñados y pensados para el uso y disfrute de toda la familia petrolera jerárquica». La organización remarcó además la importancia de la participación de sus afiliados, a quienes atribuyó un papel central en el fortalecimiento y crecimiento de la institución a lo largo de los años.

El sindicato señaló que este proceso de expansión institucional se desarrolló junto con el crecimiento de su representación y con el objetivo de sostener su tarea gremial. En ese sentido, vinculó la construcción de infraestructura con una concepción de la organización que busca brindar espacios para los trabajadores jerárquicos y sus familias.

La defensa de los trabajadores

En el aniversario, el gremio puso nuevamente el foco en la defensa de los derechos de los trabajadores petroleros jerárquicos. La conducción de Manuel Arévalo sostuvo que ese compromiso forma parte de la tarea cotidiana de la organización y de la identidad construida desde su creación.

A 26 años de los primeros pasos para conformar el sindicato, la entidad destacó el recorrido realizado desde aquella iniciativa hasta la obtención de la personería gremial y el posterior desarrollo de sus espacios institucionales. El aniversario se presentó así como una oportunidad para repasar esa trayectoria y reconocer el acompañamiento de los trabajadores.

«Esta bandera seguirá guiando nuestro trabajo, con la unión de las compañeras y los compañeros. ¡Feliz día del trabajador petrolero jerárquico!«, concluyó el sindicato.