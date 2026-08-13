Necrológicas de hoy, jueves 13 de agosto de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 13 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
FUNES, ANDRES E.
2007 – 2026 Por siempre y para siempreMamá está acá.Te amo mi niño.
SANTIAGO VDA. de CASTELLO, ISABEL DELIA
Falleció en Gral. Roca a los 89 años. Sus hijas: Norma y Estela. Su hijo político: Guillermo. Sus nietos: Azul, Lucas y Yamila. Sus bisnietos: Francisca y Simón y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación hoy a las 13, previo oficio religioso en la capilla del crematorioSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
olivera, jorge luis
Falleció el 12/08/2026 a los 51 años.EMELKA S.A.participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares ante estos momentos de tanto dolor.
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