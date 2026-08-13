Necrológicas de hoy, jueves 13 de agosto de 2026

SANTIAGO VDA. de CASTELLO, ISABEL DELIA

Falleció en Gral. Roca a los 89 años. Sus hijas: Norma y Estela. Su hijo político: Guillermo. Sus nietos: Azul, Lucas y Yamila. Sus bisnietos: Francisca y Simón y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación hoy a las 13, previo oficio religioso en la capilla del crematorioSERVICIO: EMPRESA DINIELLO