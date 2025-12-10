Estudiantes, la piedra en los botines del Racing de Costas: nunca le ganó

Este sábado, desde las 21, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing y Estudiantes se enfrentarán por la final del Torneo Clausura.

Desde el regreso de Gustavo Costas para su tercera etapa al frente de la Academia, el historial contra el equipo de Eduardo Domínguez es claramente adverso: un empate y tres derrotas en cuatro partidos.

El primer cruce fue en La Plata, por la Copa de la Liga 2024, y terminó 0-0. El segundo fue todo lo contrario: un festival de goles en Avellaneda, que acabó 5-4 para el León. Ese encuentro se jugó pocos días después de que Racing se consagrara campeón de la Copa Sudamericana, con la ilusión de pelearle el título local a Vélez. Pero esa derrota lo dejó sin chances.

Ya en 2025, volvieron a compartir la Zona A, tanto en el Apertura como en el Clausura. En la primera parte del año se midieron en 1 y 57, donde Estudiantes ganó 2-0 con goles de Santiago Ascacíbar y Gabriel Neves. El último antecedente fue en la fecha 3 del torneo actual: otra victoria para el Pincha, esta vez con un tanto de Guido Carrillo.

Pese a este historial, nunca se cruzaron en una instancia de eliminación directa. Estuvieron cerca en la Copa Libertadores, pero Estudiantes quedó afuera en los penales ante Flamengo y ese cruce en semifinales nunca ocurrió.

Ambos llegan a la final tras una fase eliminatoria notable

Racing dejó en el camino a River con un agónico 3-2, luego a Tigre por penales con un Facundo Cambeses decisivo, y el domingo a Boca en La Bombonera, con un gol de Maravilla Martínez.

Estudiantes, por su parte, jugó toda la etapa final fuera de su casa. En octavos eliminó a uno de los candidatos, Rosario Central; en cuartos a Central Córdoba; y en semifinales a su eterno rival, Gimnasia de La Plata.