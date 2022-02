Estudiantes de La Plata, un club que Ruge con marca y voz propia

Cansados de que las grandes empresas de indumentaria deportiva no apuesten por los clubes que no sean Boca o River, Estudiantes de La Plata se animó a soñar en grande. Con la intención de no depender de nadie, sumar ingresos genuinos a través de la venta de camisetas y además sumarle valor intangible a la institución, la dirigencia del Pincha creo su propia marca de ropa que vestirá a todos los equipos.

En eso estamos de RN Radio (89.3) dialogó con Martín Carbonari, diseñador en Comunicación Visual de la UNLP y miembro de la Comisión Directiva del León platense, sobre la creación de Ruge, la primera marca de indumentaria oficial de un club argentino.

«Todo nace a partir del contexto en el que estamos inmersos, sobre todo en Latinoamérica, donde las grandes marcas no apuestan por los clubes que no sean Boca o River. Cuando Under Armour se va del fútbol a nivel continental, analizamos otras propuestas pero ninguna nos satisfacía: la mayoría eran canjes por cantidad de prendas, sin regalías de venta», explicó Carbonari.

«Tuvimos que crear la marca, y ahí nos asociamos con una casa de deportes de La Plata que históricamente siempre fue el mayor vendedor de productos de nuestro club», agregó el dirigente.

📸 Prende la cámara y hagamo’ una pic



Listos para jugar, listos para rugir 🇦🇹🦁 pic.twitter.com/yJnuZ7imTd — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 3, 2022

De esa manera, la marca quedó en manos del club y fue registrada en el INPI, lo que la convirtió en un activo intangible propiedad de Estudiantes. Además, agregó que desde el Pincha designaron como licenciatario de la marca a Mateu Sports, responsable de la producción, promoción, distribución y venta, que le pagará regalías al club por todas y cada una de las ventas.

«Ellos ya trabajaban con desarrollo de marcas deportivas propias, entonces nos acercaron proveedores. Luego se desarrolló la etapa de diseño, y hubo un trabajo en equipo. La gente está 100% en sintonía con la marca, se siente identificada. Hemos trabajado bien el tema de la comunicación para tocar la fibra del hincha. Muchos de los que estamos trabajando somos hinchas», detalló Carbonari.

La creación de Ruge le dará al club el control directo sobre el diseño y la producción. Además, en términos económicos, las proyecciones dan ingresos que pueden llegar a triplicar las mejores propuestas de otras marcas y hasta siete veces lo que percibió el club de su anterior sponsor oficial.

«Una camiseta de Ruge va a estar aproximadamente a $7.600. Otras camisetas ya están arriba de $9.000, por lo que vamos a estar un 30% por debajo del valor general. Eso nos lo permite tener nuestra propia marca», indicó Carbonari.

Además de la creación de indumentaria para el fútbol y el equipo de Primera División, desde el Pincha están creando un el catálogo de Ruge incluso por fuera de la línea de Estudiantes. «La idea es expandirnos a nivel nacional», sueña Carbonari.

«Lo más importante de tener una marca propia es poder respetar la identidad del club, que eso siga creciendo constantemente», finalizó el dirigente que el sábado desde las 21.30 disfrutará de ver a su equipo utilizando la marca propia del club cuando Estudiantes debute en la Copa de la Liga Profesional ante Independiente y que lucirá con orgullo el cipoleño Gustavo Del Prete.

#AHORA | @TinchoCarbona: «Tuvimos que crear la marca, y ahí nos asociamos con Mateu, una casa de deportes de La Plata que históricamente siempre fue el mayor vendedor de productos de nuestro club».



📻 Escuchanos en https://t.co/IP2xUufxHV o FM 89.3 en Neuquén. — rionegroradio (@rionegroradio) February 9, 2022

Escuchá más notas como esta en RN Radio por FM 89.3 (en Neuquén Capital) o desde la web por rionegro.com.ar/radio