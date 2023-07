Facundo Farias será compañero de Messi en el Inter Miami

Luego de unas semanas de negociación, finalmente Facundo Farías será compañero de Lionel Messi por cuatro años en Inter Miami. El anunció oficial lo realizó hoy la franquicia estadounidense de la Major League Soccer.

El joven de 20 años que días atrás aseguró que quiere aprender y disfrutar del mejor jugador del mundo, se unirá al plantel del Tata Martino, aunque queda pendiente «recibir su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y la visa P-1», aclaró Inter Miami en un comunicado.

Oficial ✍️🇦🇷 Bienvenido, Facundo



We have signed Argentinian international midfielder Facundo Farías to a contract through the 2026 MLS season. The attacking midfielder joins the Club as part of MLS’ U-22 initiative.



