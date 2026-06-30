Francia goleó a Suecia con un doblete de Mbappé y se enfrentará con Paraguay en los octavos de final del Mundial

Kylian Mbappe marcó un doblete, fue la figura de Francia y alcanzó a Messi como máximo artillero del certamen. (Foto: AP)

En el MetLife Stadium de New Jersey, Francia goleó 3-0 a Suecia con un doblete de Kylian Mbappé y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará con Paraguay, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, que viene de dar el golpe al eliminar a Alemania.

En el arranque, a los dirigidos por Didier Deschamps les costó poner en juego a sus cuatro figuras ofensivas ante el bloque bajo de Suecia. Con dos líneas de cuatro y el compromiso de los delanteros, muchos de sus ataques dependieron de envíos largos y apenas generaron peligro con remates lejanos.

La primera clara llegó a los 19’: Bradley Barcola encaró de izquierda hacia el centro, entró al área y sacó un potente zurdazo que se fue por arriba del travesaño. Segundos después, Mbappé había marcado el 1-0, pero el gol fue anulado por un fuera de juego milimétrico.

Después del cooling break, Francia encontró más espacios y pasó a dominar el partido. Adrien Rabiot exigió a Jacob Zetterström, Mbappé estrelló un remate en el palo y Olisé también dio en el poste con una espectacular tijera.

El premio llegó antes del descanso: a los 45 minutos, y luego de acumular varias llegadas claras, Mbappé recibió dentro del área, recortó hacia el centro y definió al segundo palo para abrir el marcador.

¡¡ES UNA BESTIA!! MBAPPÉ METIÓ UNA BICICLETA EN EL ÁREA, DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. SUECIA.



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El complemento fue un monólogo francés

Apenas comenzado el complemento, a los 8 minutos, Olisé frotó la lámpara y, con un caño, asistió a Barcola, que definió al ángulo para el 2-0.

¡ES OTRO GOLAZO DE FRANCIA! Olise armó una gran jugada, asistió y Barcola definió con mucha jerarquía para marcar el 2-0 ante Suecia.



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Con Suecia ya sin respuestas, Francia siguió atacando y volvió a golpear a los 27 del segundo tiempo: Olisé filtró un gran pase para Mbappé, que controló y definió al segundo palo para sellar la goleada. Con este doblete, llegó a los 6 goles en el certamen (igualando a Lionel Messi) y alcanzó los 18 en Mundiales.

¡QUÉ DUPLA! ¡JUGADÓN DE OLISE Y DOBLETE DE MBAPPÉ PARA EL 3-0 DE FRANCIA ANTE SUECIA!



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Francia tuvo chances para ampliar todavía más la ventaja, pero el encuentro terminó 3-0 y ahora buscará un lugar entre los ocho mejores frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro, el próximo sábado 4 de julio desde las 18 (hora argentina) en Philadelphia.