Cuál es el estado de salud del adolescente que fue baleado por un compañero en una escuela de Cutral Co

Un grave episodio ocurrió en una escuela pública de Neuquén este martes 30 de junio. Un adolescente resultó herido de bala dentro del establecimiento por un disparo que efectuó un compañero suyo, quien había ingresado con el arma en la mochila. Cuál es su estado de salud.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes de la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 14:20 en las instalaciones del CPEM N.º 6 de la localidad de Cutral Co, ubicado en la intersección de la Avenida Olascoaga y la calle Entre Ríos.

Una de las docentes narró que escuchó un fuerte estruendo dentro del aula y acto seguido uno de los alumnos manifestó un intenso dolor en su brazo, el cual comenzó a sangrar visiblemente.

El aula fue evacuada y el presunto autor del disparo fue asilado en otro salón, en donde habría reconocido que estaba manipulando el arma y allí sucedió la detonación.

El menor fue trasladado al hospital en vehículo particular

Ante la demora de la ambulancia solicitada por el colegio, el estudiante tuvo que ser trasladado al hospital en un vehículo particular por su tía.

Según informó el Ministerio de Salud, el niño ingresó al nosocomio con una herida en el segmento distal del antebrazo izquierdo.

Si bien las primeras autoridades intervientes indicaron que el menor contaba con orificio de entrada y salida por el disparo, los estudios radiológicos descartaron trazos de fractura ósea, y reportaron que sólo se comprometió la piel y partes blancas.

A su vez, los profesionales que lo atendieron dispusieron de un monitoreo sobre su evolución neurológica y la recuperación de la fuerza motora. El joven continuará su recuperación con medicación, aunque aclararon que, de no evolucionar favorablemente, procederán a evaluar una exploración quirúrgica de la zona con un equipo de especialistas.

Investigan cómo fue el disparo dentro de la escuela en Cutral Co

La Policía y los peritos que intervinieron detectaron una vaina servida, un proyectil similar al de un calibre 9 mm y un orificio de impacto en el pupitre donde estaba sentado el menor que tenía el arma. Los investigadores presumen que la tenía guardada dentro de su mochila. En el caso intervino la Comisaría 14° y el fiscal Federico Cuneo.

Por último, y al tratarse de menores de edad involucrados, las autoridades confirmaron que no habrá persecución penal contra el presunto autor, aunque se inició una exhaustiva investigación para determinar el contexto familiar y el origen del arma de fuego que ingresó a la institución educativa.