Caso Loan: María Noguera se descompensó durante el juicio y debió ser asistida

María Noguera, madre de Loan, rompió en llanto y sufrió una descompensación.

José Peña, padre de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido hace dos años en Corrientes, declaró este martes en el juicio oral que investiga la presunta sustracción y ocultamiento del menor y reclamó que los acusados revelen finalmente qué ocurrió con su hijo.

La audiencia estuvo marcada por un fuerte clima de tensión y emoción, especialmente durante la declaración de María Noguera, madre de Loan, quien rompió en llanto, sufrió una descompensación y debió ser asistida en plena sala de audiencias.

Según informó a la Agencia Noticias Argentinas la abogada querellante María Belén Russo Cornara, José Peña reconstruyó ante el Tribunal los acontecimientos ocurridos el día de la desaparición de su hijo y realizó un pedido directo a los imputados.

«Pidió que digan la verdad y que expliquen dónde está Loan», señalaron fuentes cercanas a la querella.

Tras su declaración, el Tribunal Oral Federal dispuso un cuarto intermedio de diez minutos antes de continuar con la audiencia.

La descompensación de María Noguera

Luego fue el turno de María Noguera, quien prestó declaración ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

Durante su testimonio, la madre del niño desaparecido se quebró emocionalmente y comenzó a llorar desconsoladamente mientras reiteraba su pedido para que Loan sea encontrado con vida.

La situación obligó a los magistrados a interrumpir momentáneamente el debate para que pudiera recibir atención médica.

La declaración de Noguera era una de las más esperadas del juicio debido al impacto emocional y simbólico que tiene su testimonio en la investigación por la desaparición del niño.

Declaró uno de los hermanos de Loan

Durante la jornada también compareció Mariano Peña, uno de los hermanos de Loan.

Según el cronograma previsto por el tribunal, este miércoles deberán declarar José, Alfredo, César, Cristian y Fernando Peña, mientras que la abuela del niño, Catalina, podría brindar testimonio el próximo jueves.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron además que durante la audiencia surgió una controversia respecto de la reconstrucción del hecho realizada por el perito José Mazzei junto a los primos de Loan.

Según explicaron, el Tribunal Federal de Corrientes habría impedido formular determinadas preguntas relacionadas con ese procedimiento.

El planteo está relacionado con la causa paralela que investiga el presunto desvío de la investigación original, donde se cuestionan reconstrucciones y actuaciones realizadas durante los primeros días posteriores a la desaparición.

Los acusados en el juicio

En el juicio oral son juzgados siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña:

Laudelina Peña, tía del niño.

Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina.

Walter Maciel, ex comisario de la localidad.

María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal.

Carlos Pérez, capitán retirado de la Armada.

Mónica del Carmen Millapi.

Daniel «Fierrito» Ramírez.

Todos ellos enfrentan cargos vinculados a la presunta desaparición y ocultamiento del menor, cuyo paradero continúa siendo desconocido dos años después de haber sido visto por última vez en el paraje Algarrobal, en la provincia de Corrientes.

La audiencia continuará este miércoles con la declaración de más integrantes de la familia Peña, en una etapa considerada clave para el avance del proceso judicial.