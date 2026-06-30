Se amplió la alerta por nieve en Neuquén y se suma el viento para este miércoles 1: qué pasa en el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó la alerta amarilla por nieve para Neuquén para este miércoles 1 de julio. Además, sumó más zonas afectadas, aunque aún así no llega a abarcar la totalidad de la provincia. A este panorama, se sumará el viento en algunos sectores. Qué pasa en el Alto Valle.

Con respecto a la alerta por nieve, el organismo nacional detalló que se aguardan nevadas «de variada intensidad», con valores de acumulación entre 10 y 15 centímetros, aproximadamente. «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», apuntaron.

Por otra parte, la alerta por viento implica que el área «será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

El la cordillera, el viento provendrá desde el el este, mientras que las ráfagas pueden alcanzar los 100 km/h.

Mapa de alertas del SMN para este miércoles 1 de julio.

Alerta por nieve en Neuquén: cuáles son las zonas afectadas

Este lunes el SMN había informado que la alerta regía para algunos sectores del centro de la provincia, mientras que hoy anunció que se amplió el pronóstico para gran parte del territorio.

Las zonas que estarán bajo alerta por nieve durante la madrugada de este 1 de julio son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Después, la alerta entra en vigencia en horas de la mañana de este miércoles en:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Alerta por viento en Neuquén: las zonas afectadas y los peores horarios

Por su parte, las zonas que estarán bajo alerta por viento durante horas de la tarde son:

Cordillera y Sur de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches

Cordillera de Ñorquín

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sin alerta por nieve: ¿Qué pasa en el Alto Valle este miércoles?

En Neuquén capital, los pronósticos se contradicen con respecto a la nieve. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias y nevadas en la ciudad desde la madrugada hasta horas de la mañana.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) marcó posibles periodos de inestabilidad durante la noche del martes, pero no anticipó nada con respecto a posibles nevadas.

Lo que sí todos los pronósticos coinciden es que se viene una jornada sumamente helada. Aunque se espera un día soleado, la máxima será de tan solo 5°C, acompañado levemente por viento desde el sudeste, con ráfagas de 30 km/h.

Por la noche, la mínima llegará hasta los -8°C, y la presencia de una pequeña brisa proveniente del este.

Contraste de pronóstico del SMN (izquierda) y AIC (derecha).

Por su parte, en General Roca y alrededores se aguarda una jornada soleada, con una máxima de 5°C y poca presencia del viento desde el sudeste. Por la noche, la mínima será de -8°C, casi sin incidencia del viento.