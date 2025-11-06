Franco Colapinto, a un paso de ser confirmado como piloto titular de Alpine para 2026

Cada vez está más cerca la confirmación oficial de la renovación del contrato de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en 2026. El pilarense aún no ha comenzado ninguna temporada siendo titular, y este nuevo vínculo le permitirá participar de los tests de pretemporada y subirse al auto antes del inicio de la competencia.

Durante la jornada de medios de la Fórmula 1 en el circuito de San Pablo, el argentino enfrentó las consultas de la prensa internacional antes del inicio del Gran Premio de Brasil. La primera pregunta que recibió no podría haber sido otra:

—¿Seguirás en este equipo el próximo año?

“No lo sé. Voy carrera a carrera”, respondió Franco, evitando confirmar lo que ya parece un secreto a voces en Interlagos.

El equipo francés aún no detalló qué día será el anuncio, pero en las últimas horas crecieron las posibilidades de que sea este viernes, antes de que comiencen las prácticas libres (a las 11:30).

Los mensajes (in)directos de su renovación

En la red social X, Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre (uno de los principales sponsors de Alpine), publicó, con una indirecta muy directa, la imagen de una lapicera (“caneta”, en portugués) y escribió: “Llega mañana”.

Otro que se refirió al tema fue Bizarrap. El reconocido productor musical participó el miércoles por la noche en el stream de Davoo Xeneize, y los comentarios de los usuarios no esquivaron la pregunta sobre la renovación de Colapinto.

Bizarrap ayudó a Colapinto en 2023, cuando aún corría en la F3.

En otro mensaje indirecto, sin confirmar nada, Biza dejó una frase contundente: “¿Data de Colapinto? Esperen al fin de semana para eso”, destacó.