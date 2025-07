Franco Colapinto, de la autocrítica a una decisión clave antes del GP de Bélgica: «No fueron las carreras que esperaba»

Este fin de semana, Franco Colapinto enfrenta su sexto desafío oficial en la Fórmula 1 con Alpine en Spa-Francorchamps. En la previa del Gran Premio de Bélgica, el argentino habló su corta experiencia en la escudería francesa, contó cómo se preparó con el equipo y se mostró confiado en poder dar un paso adelante en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Tras el trago amargo en Silverstone, donde un problema en la caja de cambios lo dejó sin largar la carrera, Franco Colapinto llega al Gran Premio de Bélgica con la energía renovada.

“Son carreras de autos y a veces pasan estas cosas”, dijo en diálogo con ESPN. “Da mucha bronca porque no pude largar y me quería morir. Son cosas que estamos trabajando con el equipo, cambiando procedimientos y sistemas de la caja por un tema que tenemos. Yo debo seguir trabajando en lo mío”, agregó.

Las dos semanas de parate sirvieron para que el argentino dejara atrás la frustración y retomara la preparación en la sede del equipo en Enstone. “Fue bueno tener un descanso, reiniciarse y estar listo para Spa. Creo que hubo pistas en las que se vieron diferentes debilidades en el auto. En estas dos semanas trabajamos con el equipo en los puntos débiles”, explicó.

El GP de Bélgica será la tercera fecha de la temporada con formato sprint, lo que se traduce en menos tiempo en pista para adaptarse, solo una tanda de entrenamientos y luego clasificación directa para la carrera corta del sábado. Además, se espera lluvia, un factor siempre presente en las Ardenas.

“Me encanta Spa, integra esos circuitos que tienen mucha historia en el deporte. Pasar por Eau Rouge en un Fórmula 1 es algo muy especial. El clima será cambiante todo el fin de semana. Hay que enfocarse y ojalá pueda dar un pasito más”, expresó Colapinto.

Alpine, que marcha último en el Mundial de Constructores con apenas 19 puntos (todos anotados por Pierre Gasly), no logró hasta ahora que ninguno de sus dos compañeros (Jack Doohan y Colapinto) sumen unidades. Sin embargo, el argentino mantiene el enfoque en su evolución personal.

“No fueron las carreras que esperaba, pero en todos los fines de semana me quedé con cosas. Y al final es un paquete, el auto, el equipo, el piloto se tiene que adaptar. Ahora la idea es poner todo junto”, dijo.

“Me hubiera encantado correr en Silverstone por la experiencia de probar con lluvia, que era importante para Spa. Me gusta correr con agua, en Silverstone me sentía con confianza. El no correr y no ganar esa experiencia de girar con agua es una pena. Pero puede ser un buen fin de semana si aprovechamos las oportunidades”, agregó.

Tras Bélgica, vendrá Hungría y luego el receso obligatorio de verano en la F1. Sin embargo, Franco no tendrá vacaciones. “Dos carreras importantes y receso para seguir trabajando en mi caso, porque no voy a tener vacaciones. Quiero seguir encontrando performance en el auto”, concluyó.

Cómo le fue a Franco Colapinto en Spa-Francorchamps

El oriundo de Pilar ya tiene experiencia en el desafiante circuito belga. Corrió allí en la Eurocopa de Fórmula Renault, European Le Mans Series, Fórmula 3 y Fórmula 2. Su mejor resultado en Spa fue una victoria en la carrera 1 de la Fórmula Renault en 2020. En su paso más reciente por esta pista, en la F2 2023, finalizó octavo en la carrera Sprint y abandonó en la Feature. En F3, su mejor ubicación fue un 5° puesto.

Franco Colapinto en el GP de Bélgica: cómo es el trazado de Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps es uno de los templos del automovilismo mundial. Con más de 7.000 metros de extensión, 20 curvas y dos zonas de DRS, representa uno de los mayores desafíos para pilotos y escuderías.

La vuelta más rápida en carrera la logró Sergio Checo Pérez en 2023 con un tiempo de 1:44.701. El circuito, inaugurado en 1920 y renovado en varias ocasiones, vio este año una victoria de Lewis Hamilton con Mercedes, tras tres triunfos consecutivos de Max Verstappen en ediciones anteriores.

El campeonato

Luego de la victoria de Lando Norris en Silverstone, el campeonato de pilotos se apretó aún más. Oscar Piastri lidera con 234 puntos, seguido por el británico con 226. Verstappen se ubica tercero con 165, mientras que George Russell suma 147 y Charles Leclerc cierra el Top 5 con 119, apenas por delante de su compañero Lewis Hamilton (103).

En el Mundial de Constructores, McLaren se escapa en la cima con 460 puntos, seguido de Ferrari (222), Mercedes (210) y Red Bull (172).

La actividad de Franco Colapinto en el GP de Bélgica

Viernes 25 de julio

Práctica libre: 7.30

Clasificación Sprint: 11.30

Sábado 26 de julio

Carrera Sprint: 7

Clasificación general: 11

Domingo 27 de julio

Carrera (44 vueltas): 10

Transmisión



Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (EE.UU.) / Sky Italia.