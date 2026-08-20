Franco Colapinto fue contundente al hablar sobre su futuro en la previa del GP de Países Bajos

El argentino no tendrá este fin de semana las actualizaciones prometidas por Alpine, las cuales solo dispondrá Pierre Gasly.

Otro de los requerimientos de la prensa para con el argentino Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, tuvo que ver con su futuro y la decisión que el equipo Alpine todavía no comunica ni hace oficial.

Mientras los demás equipos van haciendo los respectivos anuncios de pilotos y plantillas para 2027, los de Enstone parecen querer tomarse todo el tiempo del mundo hasta decidir quién acompañará al francés Pierre Gasly.

Más allá de esta dilatación (aseguran que podría estirarse hasta los primeros días de septiembre), los rumores y trascendidos aseguran que Colapinto tiene bastante terreno ganado y que es el gran candidato a quedarse con la segunda butaca.

😱 ¿QUÉ SERÁ DE TÍ, FRANCO?



😅 Franco Colapinto y LOS DETALLES de SU FUTURO… ¡A PURA RISA junto a @Gp1Fossaroli!



▶️ No te pierdas LA NOTA COMPLETA este viernes, en el canal de YouTube de ESPN Fans y en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/j8ZGtDVWB6 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 6, 2025

Ante la consulta, el pilarense prefirió no opinar al respecto y centrarse en el fin de semana de Zandvoort, donde, a pesar de no tener las actualizaciones aerodinámicas prometidas, procurará dar pelea por los puntos con su A526.

«Creo que personalmente todos nos estamos enfocando mucho en esta temporada y tratando de sacar lo mejor del auto que tenemos, intentando mejorar el rendimiento. Estamos muy centrados en intentar hacer que el coche sea más rápido y mejorarlo en cada carrera, intentando extraer más ritmo. Creo que pensar en el futuro no es ahora mismo el principal objetivo«.

Y agregó, en relación a la reanudación del Mundial: «Personalmente estoy contento con mi rendimiento. Por supuesto, intento dar un paso adelante cada fin de semana y seguir mejorando, pero en general estoy más contento que el año pasado y me siento cómodo dentro del equipo».

«Más cómodo y con más experiencia»

Colapinto también comparó su presente con su performance de exactamente un año atrás, con un Alpine que no respondía en términos competitivos como el monoplaza actual. Particularmente, el pilarense seguía en proceso de aprendizaje, tras su debut en Williams a fines de 2024.

«Estoy en un lugar mucho mejor, mucho más feliz, más cómodo y con más experiencia. Creo que eso es lo más importante. La manera en la que más mejoras y avanzas es aprendiendo de todas las carreras que has disputado», expresó.

«El final de 2025 fue muy bueno en ese sentido, por cómo seguí aprendiendo y mejorando con un coche bastante difícil. Este año me siento en un lugar mejor y mucho más cómodo. Todavía necesito trabajar en muchas áreas, como cualquier piloto y especialmente estando en mi primer año completo. Tengo muchas cosas que mejorar y en las que trabajar«, cerró.