Franco Colapinto perdió terreno en la largada y lucha por avanzar en Hungría

No fue el comienzo esperado de competencia para el argentino Franco Colapinto en el Hungaroring de Budapest, perdiendo tres posiciones luego de la partida y quedando lejos de la zona de puntos en los primeros pasajes del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

Si bien tuvo una buena partida y pudo seguirle el tránsito a su compañero Pierre Gasly, el pilarense perdió dos posiciones en el primer giro con Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi), respectivamente, aunque luego, tres siete vueltas, caería al 15° puesto tras ceder también con George Russell (Mercedes).

El inglés tuvo problemas mecánicos en la partida y se retrasó considerablemente en los primeros metros, por ello se encuentra batallando en la zona media del pelotón.

La competencia, prevista a un total de 70 vueltas, es dominada por el australiano Oscar Piastri (McLaren), que desde el 4° cajón saltó a la punta en pocos metros, dejando atrás al campeón del mundo Lando Norris (McLaren), que partía desde la Pole, y tercero al neerlandes Max Verstappen (Red Bull).

¡NO, GEORGE! A Russell se le detuvo el auto durante unos segundos en la largada y perdió varias posiciones.



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La previa de la competencia

El piloto de Alpine, que viene de cosechar unidades de manera consecutiva en Silverstone y Spa-Francorchamps, largará desde el 13° cajón de salida en el Hungaroring, sede de la undécima cita de la temporada, última antes del receso de verano.

El argentino iniciará la competencia justo detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tal como sucedió hace una semana en Bélgica, y con neumáticos medios, apostando a un primer stint de varios giros antes de la primera detención.

Desde la Pole Position partirá el inglés Lando Norris (McLaren), el campeón del mundo, por primera vez partiendo desde la posición de privilegio este año. Junto a él en primera fila se estacionará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) lo hará 3°.

Luego de la cita en Hungría, la F1 hará el tradicional parate de verano. La actividad se reanudará en un mes con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort.