Franco Colapinto ya presiona para ser titular en Alpine: la pruebas que complican a su compañero

La pretemporada 2025 todavía no comenzó, pero en Alpine ya analizan la situación de sus pilotos titulares para la Fórmula 1. Si bien Jack Doohan tiene contrato asegurado, enfrenta un contexto complejo, en el Franco Colapinto aparece como sus principal reemplazante en esta temporada.

Más allá de que el argentino comenzará como piloto de reserva, la larga duración de su contrato muestra que Alpine lo tiene como una apuesta a futuro. En los últimos días, se conocieron distintos informes de la escudería francesa en la que ya están comparando el rendimiento de ambos pilotos en los test previos a la pretemporada oficial, y el oriundo de Pilar habría andado mejor.

La relación de Colapinto con Flavio Briatore es determinante en esta situación. El asesor ejecutivo regresó al equipo y se transformó en una persona clave en la toma de decisiones. Justamente, el directivo italiano intervino en las negociaciones para que el argentino se sume a Alpine.

En ese sentido, el italino no garantizó la continuidad de Doohan, lo que refuerza las especulaciones sobre un posible cambio en la alineación de Alpine.

Las pruebas que realizó Franco Colapinto para Alpine

En las últimas semanas, antes de los test de Bahréin, las escuderías han estado realizando distintas pruebas. En este contexto, Alpine llevó a cabo ensayos en Barcelona con la participación de Doohan y Colapinto.

Si bien la presencia de los pilotos reserva en estas pruebas es normal, los informes aseguraron que el equipo está realizando un análisis detallado para comparar sus desempeños. Evaluaron los tiempos de vuelta, la capacidad de adaptación, comunicación con los ingenieros y trabajo en la puesta a punto del auto.

Por lo que el inicio de la temporada para Doohan no será nada fácil. El australiano no tiene margen de error ya que será evaluado en todo momento y ya hay indicios de que Alpine podría reemplazarlo a mitad de temporada si su rendimiento no cumple con las expectativas.

Por el momento, la escudería no definió públicamente cuáles serán los objetivos que deberá cumplir Doohan, lo que genera mayor incertidumbre con respecto a su futuro.

Más allá de que no hay una decisión confirmada, Colapinto ya se presenta como la primera alternativa en el equipo francés. La principal incógnita pasa por el tiempo que tendrá Doohan para demostrar su nivel antes de que Alpine se decante por el argentino.