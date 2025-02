Un excompañero fulminó a Franco Colapinto: «Nunca estuvo a la altura»

Desde su aparición en la Fórmula 1, Franco Colapinto recibió muchos elogios, pero también fuertes críticas. Esta vez, un excompañero del argentino en el equipo G-Drive del Mundial de Resistencia, fulminó a quien será piloto de pruebas de Alpine en la temporada 2025.

Roman Rúsinov, de 43 años, integró equipo con el pilarense y el neerlandés Nick de Vries, quien corrió catorce carreras en el Gran Circo, cuatro con Mercedes en 2022 y once con Alpha Tauri durante 2023. Sin embargo, no se conformó con el nivel del bonaerense: “En G-Drive hizo lo mismo que en Williams. En las seis carreras que corrió para nosotros, cometió cinco fallos. En la única que no se equivocó, ganamos”.

Por otro lado, Rusinov, corredor sustituto del equipo Midland F1 Racing en 2006, analizó el rendimiento de Colapinto en sus nueve carreras en la Máxima: “No destacó. Tenía dos opciones: conducir con cuidado, con el riesgo de no ser reconocido, o apretar al máximo, lo cual derivó en constantes accidentes”.

Luego de marcar los «desaciertos» del argentino, el europeo concluyó al destacar un factor de su conducción: “Es buen piloto y bastante rápido, pero todavía es un niño. La velocidad por sí sola no es suficiente. Me gusta mucho y es un gran tipo, pero todo el bombo que se le da no está justificado en el balance final”.