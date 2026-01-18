Franco y Dardo Balboa hacen historia al quedarse con la edición dorada de la Regata del Río Negro

En el sitial de los elegidos, en el bronce histórico de una Regata inolvidable, estarán desde hoy y para siempre, los nombres de Franco y Dardo Balboa, brillantes ganadores de una edición única y especial como la de los 50 años. El Paseo de los Palistas en la costa de Viedma, fue el punto final de un largo camino donde se honró a la Regata, a los palistas y al río, y que finalizó con una fiesta deportiva que consagró a los hermanos neuquinos, que comandaron la clasificación general a lo largo de las nueve etapas que duró la travesía.

La Regata 2026, a lo largo de todo su recorrido, experimentó las emociones y situaciones más variadas que la refirman como una prueba diferente, difícil, sacrificada y por supuesto, apasionante. Lo fue aún más esta edición, donde se volvió al viejo formato de nueve etapas y dos días de descanso, en una especie de homenaje a aquellas aventuras de décadas atrás de sólo río y campamento.

Para acompañar esta edición dorada, se produjeron varios regresos que volvieron a tener un cara a cara con la gloria, con el reconocimiento y el cariño popular. Después de haber ganado la edición 2023, los hermanos Balboa no habían vuelto a competir en esta prueba que hoy los vuelve a abrazar. Franco y Dardo son los justos ganadores de esta Regata: por capacidad, profesionalismo y una fina lectura de las circunstancias externas que conviven con la travesía y que pueden definir una carrera.

Alocado festejo de Franco y Dardo Balboa, a la llegada a Viedma. (Foto Juan Macri)

Por conocimiento del río y por ser locales, los Balboa ganaron parciales donde la lógica lo indicaba, como el primero que se corrió entre Plottier y la Isla Jordán de Cipolletti. Pero también supieron sacar grandes ventajas en etapas que terminaron siendo definitivas, como el cuarto parcial entre Chelforó y Chimpay o el sexto que se corrió entre la Estancia Ferrari y el Balneario de Conesa, donde prepararon el bote para poder vencer el viento en contra, decisión que fue clave para confirmar el dominio sobre sus rivales directos.

Los Balboa sólo le dieron chances de recuperación a sus escoltas, Agustín Ratto y Julián Salinas – el campeón de la edición 2025-, y a los terceros en el agua, Damián Pinta y Facundo Lucero, en la quinta etapa entre Beltrán y Choele Choel, cuando eligieron un brazo equivocado en el río rumbo al balneario de Choele Choel. Lo cierto es que en el balance final, los Balboa tuvieron todo lo necesario para vencer a botes experimentados en asuntos de Regata pero con mucha juventud.

La largada de la última etapa fue en La Cantera. Aquí, los K2 senior en pleno arranque. Foto: Juan Macri.

Franco, de 30 años, y Dardo, de 40, representantes esta vez del Club de Residentes Santafesinos de Neuquén, con esta nueva victoria ingresan definitivamente en el cuadro de honor de la Regata al lograr tres títulos corriendo juntos: 2018, 2023 y 2026. Para Franco, los títulos son cinco, ya que ganó las ediciones del 2014 y 2015 junto a José Luis Guerrero, y ya tiene un lugar asegurado en la mesa de los grandes del canotaje neuquino de todas las épocas. El menor de los Balboa quedó a una corona del palista neuquino que más Regatas ganó: Juan de la Cruz Labrín, con seis títulos.

Labrín estuvo hoy en Viedma acompañando la suerte de la Legión Neuquina de Canotaje, junto a uno de los creadores de esta agrupación, Mariano Mansilla, que fue quien convenció a Franco de volver a correr la Regata. «Él estaba practicando otros deportes, lo convencimos de que vuelva a remar y que eligiera el compañero adecuado para correr la Regata. Nos dijo que el mejor complemento para él era Dardo, que también estaba alejado del canotaje por cuestiones laborales. Y que si corrían, lo que querían hacer con los botes que ellos mismos fabrican».

Franco Balboa ya forma parte del grupo de palistas que hicieron historia en el canotaje neuquino. Foto Juan Macri

En medio de los festejos en plena llegada, Dardo aseguró que «mi hermano no tuvo que hacer nada para convencerme. Siempre quiero correr esta Regata, siempre quiero estar, pero hay mucho trabajo. Tengo cuatro hijos, mi mujer que me aguanta todas estas locuras y la verdad es que hay ponerse a entrenar para poder ganarle a estas bestias, hay mucho sacrificio detrás de todo esto. El nivel de estos chicos, todos ellos muy jóvenes, es impresionante. Volver a ganar con mi hermano esta prueba es un sueño gigante».

A su lado, su hermano lo mira, lo abraza y la gratutid aflora en cada palabra de Franco. «Cuando decidí correr la Regata me puse a entrenar fuerte, a demostrar que con el ejemplo que se puede, y una vez que estaba andando bien, lo invité a Dardo a que se sume a los entrenamientos. Mi hermano tiene una cabeza que no la tiene nadie en todo el canotaje argentino. Dardo es un animal, tiene una gran fortaleza mental y es el que me impulsa a tirar cada vez más y más en cada palada». Los hermanos sean unidos, la ley primera, también para poder ganar una Regata.

Además del regreso de los Balboa a la Regata, también la edición dorada convocó a los ‘Reyes del Río’, Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo que hacía seis años que no corrían juntos. Ganadores de 14 ediciones de la Regata, las leyendas del canotaje argentino terminaron quintos en la general y primeros en su categoría, K2 master A.

Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, al llegar este domingo a Viedma. Foto Juan Macri.

Detrás de los Balboa, también hubo festejo neuquino en el K2 junior con Cristian Esparza y Benjamín Morales, que corrieron para El Biguá. En K2 máster C la victoria fue para los hermanos Gustavo y Javier Rodríguez; mientras que en master D, el triunfo fue del eterno Omar Linares y Fabián González. En el K2 mixto, medio triunfo queda en la comarca y la otra mitad se va para Dinamarca ya que Adrián Vega junto a Karen Andersen se quedaron con la general en esa categoría. En tanto en el K2 damas, el título quedó para España con la victoria de Josefa Molina y Aitana Gastaldo.

Adrán Vega junto a la danesa Karen Andersen. Foto Juan Macri.

Entre los Travesía, el primer bote en arribar a Viedma fue el de Enrique Tucci y Facundo Leyes, ganadores de la categoría Caballeros A. En el B, la victoria le correspondió a Andrés Ameglio y Matías Velázquez; en el C los vencedores fueron Charles Gómez y Emilio Tucci; y en el D, el inoxidable Andrés Busnadiego junto a Pablo Boisselier, ganaron su categoría.

Emilio Tucci y Charles Gómez, al salir hoy a disputar la novena etapa en La Cantera.

Entre los travesía mixtos A, el triunfo de Juan Penchulef y Tamara Torres; en el B el trofeo viaja a Paraná con el triunfo de Ramiro Bastida y Erica Riera; en el C, Valeria Busso y Ariel Mendoza llevaron el bote amarillo del team Twity a la victoria; y en el D, Claudio Penchulef y Mirtha Frantz, del Mongüen Kawen de Conesa, festejaron el primer lugar. Por último, en el travesía damas B, que este año tuvo una muy buena convocatoria, las ganadores fueron las representantes de el Náutico Fortín Conesa, Sandra Jara y Maria de los Ángeles Sahiueque.