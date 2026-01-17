Unidos por el canotaje, guiados por el río: Josefina y el Turco, desde Santa Fe al corazón de la Regata

Josefina Mac Mullen y Antonio Eduardo Salum son de esos palistas que siempre festeja en cada cierre de etapa en esta Regata de los 50 años. En cada una de los ocho parciales que se han corrido hasta ahora, esta pareja que llegó desde Azopardo, Santa Fe, ríen, agradecen, alzan las palas como señal de que han aprendido un capítulo más de cómo es correr, vivir y sentir la Regata del Río Negro.

Forman parte de la categoría recreativa Touring comandada por Jorge ‘Perikles’ Pérez, palista y eterno colaborador de la organización de la Regata, y desde que comenzó la prueba, son parte del grupo de aprendizaje que recorre las mismas distancias que las embarcaciones en competencia, solo que sin tiempos, sin prisa, pero siempre con muchas ganas de aprender de qué se trata eso de desafiar al río Negro y a la Regata.

El Turco Salum saluda a la gente que copó las orillas en la llegada a La Cantera. Forma parte del grupo del Touring que comanda Jorge Perikles Pérez.

«Para cada etapa hay que resetearse, y volver a arrancar. Hoy es un día es el viento, otro día es de pedreros, otro día es el remanso y las correderas... Todo, todo es aprendizaje, así que venimos con el capitán Perikles que realmente nos viene enseñando mucho, sobre todo, a leer el río, a leer el viento, las corrientes… Todo es aprendizaje. Nos llevamos ampliamente superadas las expectativas, y mucho afecto desde lo humano y lo deportivo. No es una frase hecha eso de que primero hay que ganarle es al río», analiza Josefina recién bajada de la embarcación en La Cantera.

Cuando le preguntamos cómo le dicen a su compañero si Antonio o Eduardo, nos dice: «Turco». Y una amplia sonrisa se le dibuja en el rostro, mientras el ‘Turco’ se baja del bote y se acerca para la charla. Hace 16 años la vida los juntó en el Club Náutico Azopardo para empear con la práctica del canotaje y hace 15 que son pareja. «No tardamos nada…», dice Antonio a la vez que Josefina acota guiños sobre ese encuentro que hoy se celebra en las 50 ediciones de la Regata.

Josefina alza la pala y saluda a su llegada a La Cantera. (Foto Jorge Macri)

«Es nuestra primera vez acá y nos encantaría animarnos a la competitiva el año que viene. Nos llevamos un buen panorama, una buena referencia, y bueno, hay que decidi. Es todo un año de entrenamiento, acá hay que venir preparado. Hay que respetar al río, a la organización, al viento, al calor, a toda la naturaleza», agrega Josefina.

El club al que representan llegó por primera vez a la Regata, y además de ellos, hay un bote que está compitiendo en un Travesía Doble Caballeros D compuesto por Horacio Scholtus y Rubén Mielniczuk, quien es actualmente el presidente del Náutico Azopardo.

Para Josefina y el Turco, la implementación de la categoría Touring es «un acierto total porque es como una adaptación a todas las condiciones del río. Si competís, no sólo tiene que venir uno a correr sino que también necesitás asistencia en la orilla. Nosotros venimos junto a la logística de Omar Linares, que fue quien nos convenció para venir a ser parte de esta aventura hermosa que es la Regata. Esta prueba es realmente increíble».