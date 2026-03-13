«Fue bastante malo»: el diálogo entre Colapinto y su ingeniero tras quedar eliminado en la qualy de la Sprint en China

Colapinto no encontró su mejor versión en la Qualy de la Sprint y esta noche tendrá la oportunidad de revertir la situación.

«Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo», declaró Franco Colapinto al término de la clasificación para la carrera Sprint, que se disputará este sábado a la madrugada (hora argentina).

El argentino superó la SQ1, pero terminó último en la SQ2 (P16) y quedó a casi un segundo de Pierre Gasly. El francés realizó una destacada clasificación y saldrá 7° en la carrera corta.

«Lamentablemente estamos afuera», expresó el ingeniero británico Stuart Barlow luego del último giro de Colapinto. Además, en ese momento le reveló el registro que había marcado su compañero: «Solo como referencia, Pierre hizo 1:33.4 en su segundo intento de vuelta«.

El argentino se mostró desconcertado con su actuación en Shanghái. «¿Dónde es que pierdo tanto?«, le consultó a Barlow, quien señaló que fue en las salidas de las curvas 9 y 10. Luego, Colapinto sentenció: «Fue bastante malo«.

❌ El diálogo entre @FranColapinto y su ingeniero luego de quedar eliminado en la SQ2 del Gran Premio de China.

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Ahora, el piloto pilarense tendrá la chance de dar vuelta la página en la carrera Sprint a 19 vueltas, que comenzará a las 00 del sábado. Además, desde las 4 se disputará la clasificación para la carrera del domingo.

Horarios del Gran Premio de China

Sábado 14 de marzo:

Carrera Sprint (19 vueltas) – 00:00

Clasificación – 04:00

Domingo 15 de marzo: