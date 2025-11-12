Fuertísimo comunicado del plantel de San Lorenzo por falta de pago

San Lorenzo atraviesa una profunda crisis institucional que contrasta con su presente futbolístico. A pesar de haber asegurado su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, el equipo atraviesa un momento complicado fuera de la cancha. Este domingo, el Ciclón recibirá a Sarmiento con la posibilidad de terminar cuarto en la Zona B y en puestos de Copa Sudamericana, pero el ánimo del plantel está lejos de ser el mejor.

En las últimas horas, los jugadores de San Lorenzo publicaron un comunicado conjunto en redes sociales para denunciar la situación que están viviendo. En el texto, aseguran que algunos futbolistas no cobran sus salarios completos desde agosto, que no tienen acceso a la comida adecuada y que carecen de servicios básicos, como el agua caliente en el vestuario.

El mensaje fue replicado por la mayoría de los integrantes del plantel, entre ellos el hurguense Emanuel Cecchini, quien compartió el comunicado en sus historias de Instagram.

La historia que publicó Cecchini en su cuenta de Instagram.

Una historia que se repite

No es la primera vez que el plantel azulgrana atraviesa una situación similar. En mayo de este año, antes del duelo de cuartos de final del Torneo Apertura ante Argentinos Juniors (serie que San Lorenzo ganó por penales), los jugadores decidieron no presentarse a entrenar debido a la falta de pago de tres meses. En aquella ocasión, Iker Muniain fue quien alzó la voz en nombre de sus compañeros.

El comunicado de Munian en mayo de este año.

A fines de octubre, el conflicto volvió a escalar: el plantel amenazó con no entrenarse y se presentó una hora tarde a la práctica. Tras ese episodio, Moretti se reunió con los referentes y prometió regularizar las deudas, algo que, según los futbolistas, nunca ocurrió.