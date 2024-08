Aldalla, el héroe de Maronese en los penales: «Es más un laburo físico que de conocimiento»

Por su trayectoria en el club y su rendimiento, Alan Aldalla es uno de los referentes de Maronese y este fin de semana fue el héroe en los penales contra Independiente de Neuquén en la Copa Neuquén.

El arquero mendocino tapó tres remates en la tanda y, tras el 1 a 1 en los 90 minutos, el Dino clasificó a cuartos de final donde aún espera rival.

«Lo laburamos mucho con el entrenador de arqueros. Después es al azar, no es como en primera que conocés a los pateadores, nosotros no sabemos quiénes lo van a hacer. Es un laburo más físico que de conocimiento del rival», describió Aldalla en diálogo con «Subite al Podio» de RN Radio.

Maronese se impuso nuevamente ante el Rojo al que había derrotado en los dos cruces por la primera fase del torneo. «En esta instancia arranca un campeonato aparte. Los dos teníamos mucho para perder y a la vez nada porque es un solo partido, si aguantás vas a los penales», aseguró el arquero.

«Ellos ya nos conocían y ajustaron lo que les hacía falta. Pudimos sorprenderlos un par de veces, fue un empate entretenido», agregó.

Ya entre los ocho mejores de la Copa, Aldalla consideró que el nivel es acorde al del Regional Amateur y que sirve de preparación a ese torneo que arrancará en octubre.

«La Copa Neuquén está muy competitiva por la plaza que da al Regional, es como un mini regional porque son todos equipos muy duros. Nos viene bien para medirnos«, destacó.

Sobre su sentido de pertenencia con el club, reflexionó: «Estoy hace bastante en Maronese, me siento cómodo acá. No le cierro la puerta a otros clubes o categorías. Me han venido a buscar y por una cuestión personal decidí quedarme en Neuquén. Me fue bien en el Regional pasado acá, espero que se repita, ojalá podamos llegar más lejos».

