Yanina Latorre con todo contra Dalma Maradona: “De los mejores jugadores de fútbol, pero …” 

Dalma Maradona y Yanina Latorre se trenzaron en una acalorada disputa pública. Todo comenzó cuando Dalma, en Bondi, apuntó contra la panelista de LAM por comentarios relacionados con su padre, Diego Maradona, y cuestionó la actitud de Latorre al hablar de rumores personales.

¿Qué le dijo Dalma Maradona a Yanina Latorre?

“Lo único que le voy a decir a Yanina Latorre es que ella se queja todo el tiempo de que le tiren cosas que no hizo, pero a mí me mete con cosas que supuestamente hizo mi papá. Como a ella no le gusta que le saquen temas personales, a mí tampoco”, expresó Dalma.

La hija del ídolo agregó: “Siempre que quieren decirme algo, meten a mi papá. Ella habla como si supiera toda la historia, pero yo contesto porque no me voy a callar. Si no, que vayan a buscarlo a él, pero ahora hablan porque Maradona no está”.

Dalma también defendió su postura: “Yo nunca le tiraría con algo que no tenga que ver con ella. Los cuernos de ella habrán sido un bajón, pero siento que ya no tiene nada que ver y que se los sigan sacando no está bueno”.

¿Qué le respondió Yanina Latorre a Dalma Maradona en LAM?

La panelista redobló la apuesta: “Amor, sos hija de un tipo que era pedófilo, se acostaba con chicas de catorce años cubanas, se drogó toda la vida y nunca reconoció a un hijo. Ustedes se mataron entre todos porque tu papá no pudo generar amor”.

Latorre continuó: “No sé por qué te afecta, yo hablo de tu papá, no de vos. ¿Qué tiene que ver un cuerno con lo que opino de un tipo que me parece nefasto? Habrá sido uno de los mejores jugadores de fútbol, pero como persona pública se acostaba con menores y lo hicimos tema todos”.