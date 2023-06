Alejandro Garnacho debutó en la Selección Argentina y empezó el blindaje

Con apenas 18 años y el 28 en la espalda se produjo es esperado debut de Alejandro Garnacho con la camiseta de la Selección Argentina. El delantero del Manchester United, que ya eligió jugar para la Albiceleste a pesar de ser español (nació en Madrid), ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo, en lugar de Nicolás González y mostró destellos de su talento. Lionel Messi lo buscó siempre y puede ser el comienzo de una gran sociedad.

Esta presencia de Alejandro Garnacho en la Selección Argentina era clave para empezar a sumar esos tres partidos que se necesitan para blindar al jugador, según la normativa FIFA. En España todavía no pierden las esperanzas de tenerlo, pero el propio delantero ya dijo que quiere jugar para la Albiceleste dirigida por Lionel Scaloni.

«Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí, yo lo tenía claro. Es una Selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno”, dijo luego de su segundo entrenamiento en China, en una exclusiva con TyC Sports.

Casi con seguridad, Alejandro Garnacho tendrá minutos en el partido del lunes contra Indonesia y ahí sólo quedará un juego para cumplir con el objetivo y asegurarlo. De todos modos, sus ganas están inalterables y todos los caminos conducen a una continuidad en el equipo Albiceleste.

La juventud de Garnacho: el 1 de julio cumple años

El 1 de julio próximo, Garnacho cumplirá 19 años y estará en plena pretemporada con el Manchester United. Ganar minutos en la Premier League en un gigante del continente es su principal meta y ahí subirán en alza las chances de permanecer en la Selección Argentina.

Con pasos previos por Getafe y Atlético de Madrid, el delantero llegó al United en medio de la pandemia: septiembre del 2020. De entrada fue marcado por los entrenadores de los Diablos Rojos, debutó en las 21-22 (2 partidos) y ya suma 34 compromisos en la presente temporada.

Anotó 5 goles y dio 5 asistencias, como para ratificar que es punta con muchas cualidades y un gran futuro. Por lo pronto, un 15 de junio de 2023 dio sus primeros pasos.