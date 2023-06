Messi no jugará ante Indonesia y encendió alarmas en China: “No voy a participar del próximo Mundial”

En medio del revuelo que causa la presencia de la Selección Argentina en Beijing y a pocas horas de jugar el amistoso ante Australia, Lionel Messi se vio involucrado en dos negativas que hacen mucho ruido. El astro no viajará a Indonesia para jugar el segundo compromiso de la fecha FIFA y en una entrevista a la televisión China afirmó: “No voy a participar del próximo Mundial”.



Messi quiere estar siempre y por eso sorprendió la decisión de hacer la mitad de la gira. Surgieron muchos rumores, pero la realidad es que el tema se charló con el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y tendría que ver la llegada del rosarino al Inter de Miami. Su idea es ajustar todos los detalles cuanto antes y por eso no estaría en el partido de Yacarta.

“Jugué mi último Mundial y no sé que pasará en el futuro”

Sin embargo, lo que más sorprendió en tierras chinas fueron sus palabras de cara al Mundial 2026, que sería su sexta gran cita. “Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Jugué mi último Mundial y no sé qué pasará en el futuro. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, afirmó.



“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí”, recalcó, dando cuenta de que lo que sucedió en Qatar fue el broche de oro para ahora sí poder disfrutar sus últimos años, junto con su familia y en un contexto amigable como lo es la MLS.