Alexis Mac Allister rompió el silencio tras ser desafectado de la Argentina: «No estar me da bronca»

En la previa de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina ya comenzó a entrenarse bajo las órdenes de Lionel Scaloni. La Albiceleste enfrentará a Chile este jueves y el próximo martes recibirá a Colombia. Aunque tendrá una baja sensible en el mediocampo: Alexis Mac Allister.

El volante fue desafectado de la convocatoria ya que arrastra una lesión que lo marginó de los últimos partidos de Liverpool. El campeón del mundo fue uno de los que sacó Scaloni al momento de anunciar la lista definitiva para que pueda recuperarse de la mejor manera.

Qué dijo Alexis Mac Allister tras ser desafectado de la Selección Argentina

«No estar en la lista me da bronca, a veces es una pregunta que me hago día a día. Pero durante el año estuve con algunos problemas. No hay una lesión grande, es chica pero es preferible descansar antes de que agrave. Tenemos el Mundial muy cerca», planteó el volante del Liverpool durante una entrevista con DSports.

«Somos conscientes de que estamos en la Selección. Siempre aparecen buenos jugadores y eso hace que no nos relajemos nunca y que queramos estar acá», aseguró. Y destacó que «lo importante es tener líderes como Scaloni, Leo (Messi), Fideo (Di María) en su momento, Otamendi... son jugadores que nos llevaron por el camino de seguir intentándolo. O Leo, que ganó todo y quiere seguir consiguiendo cosas».

En ese sentido, el ex Boca opinó sobre la nueva camada de la Albiceleste: «Siguen viniendo jugadores de calidad y estamos contentos e ilusionados con el futuro. Siempre lo mejor es ganar, es lo que más me importa a mí. En Liverpool y en la Selección Argentina priorizo eso».

«Estoy con mucha ansiedad de jugar otro Mundial, este año va a ser clave. El Mundial va a ser muy complicado. Francia, España, están en un gran nivel. Brasil en los Mundiales siempre se hace fuerte y más con Ancelotti», concluyó.